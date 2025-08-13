Red Dead Redemption 2: Arbeitet Rockstar bereits am Nachfolger? Neue Aussage macht jetzt Hoffnung

Vollkommen klar, blickt man auf Rockstars aktuelle Projekte, so stiehlt GTA 6 ganz mühelos allen anderen die Show. Doch auch Fans des Western-Epos aus dem Hause des US-amerikanischen Entwicklers haben Grund, einmal genauer hinzusehen, denn womöglich wird bereits an einem Nachfolger zu Red Dead Redemption 2 gewerkelt.

Spekulationen diesbezüglich lassen nun die Aussagen eines besonders hohen Tieres bei Publisher Take-Two Interactive zu. Dieser wird zwar wenig konkret, das reicht allerdings schon, um die Gerüchteküche ordentlich anzukurbeln und auch uns hoffen zu lassen. Denn auch, wenn mit dem zweiten Teil dank regelmäßiger Updates und frischen Inhalten noch kein Ende am Horizont in Sicht sein mag, sehnen sich Franchise-Fans durchaus nach Red Dead Redemptions drittem Streich.

Red Dead Redemption 2: Frisches Futter für Franchise-Fans in Sicht? Das sagt CEO Strauss Zelnick

Red Dead Redemption 2 gilt auch Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung als durchschlagender Erfolg für Entwickler Rockstar und Publisher Take-Two. Bereits im Jahre 2018 erschienen, nähert sich der von Kritik wie Spielendenschaft gleichermaßen gefeierte Gaming-Meilenstein bald seinem zehnjährigen Jubiläum. Abermillionen Anhängerinnen und Anhänger folgten in dieser Zeit der spannenden Story rund um Arthur Morgan, die mit einer immensen Tiefe und wunderschön anzusehender Optik prägend für eine ganze Generation gewesen sein dürfte.

Doch obwohl oder gerade weil Red Dead Online sich nach wie vor äußerster Beliebtheit erfreut und auch das eigentliche Spiel weiterhin mit Updates, Patches und frischen Inhalten versorgt wird, gibt es bislang keine wirklichen Neuigkeiten zu einer vollständigen Erweiterung oder möglichen Fortsetzung. Bis jetzt zumindest, denn Take-Two-CEO Strauss Zelnick plauderte jüngst im Rahmen eines Interviews mit CNBC (via Reddit) ein wenig aus dem Nähkästchen. So verriet er spannenderweise, dass Rockstar „noch viele andere Projekte am Laufen“ hätte, während GTA natürlich weiterhin „im Vordergrund“ stünde.

Auch spannend: Red Dead Redemption 2: Neuer Release laut Leak noch diesen Monat

Im Grunde verrät er damit zwar nur, dass das ersehnte Grand Theft Auto 6 nicht das einzige heiße Eisen im Feuer der Spieleschmiede ist und die Entwicklerinnen und Entwickler – zumindest in Teilen – auch an anderen Titeln tüfteln. Doch betrachtet man dies einmal ganz nüchtern, so kommen dabei gar nicht viele Alternativen infrage. Und da sich auch Red Dead Redemption 2 seinem zehnten Geburtstag nähert, erscheint es umso naheliegender, dass man zumindest zeitnah die Colts zückt und die Pferde sattelt, um dem dritten Teil entgegen zu galoppieren oder sich sogar schon in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet.

Unwahrscheinlich bleibt allerdings, dass Rockstar die Chance misst, einen weiteren gigantischen Hype mitzunehmen. Denn auch das Western-Setting des Studios genießt eine ungemein riesige Fan-Gemeinde, die sich nur so nach einer Fortsetzung sehnt. Vor dem Release von GTA 6, für den Rockstar riesige Pläne zu haben scheint, brauchen wir also keinesfalls mit Informationen zu Red Dead Redemption 3 rechnen.

