Red Dead Redemption 2: „Würde ich gerne kaufen“ – Verrückte Edition erfüllt riesigen Fan-Traum

„Würde ich gerne kaufen„, „Spektakulär – gib‘ mir 15 davon“ oder ein simples „Liiiiebe es!“ sind nur drei Beispiele aus den über 550 Kommentaren, die eine nicht alltägliche Bildergalerie zu Red Dead Redemption 2 & 1 in der TikTok-Community derzeit hervorruft (Stand: 23. Oktober).

Denn was die Person hinter dem Usernamen cellygirlbr jüngst veröffentlicht hat, ist nicht einfach irgendeine Bildergalerie. Nein, hier zeigt ein Fan des Wildwest-Epos aus dem Hause Rockstar, wie man mit genug Hingabe für ein Lieblingsspiel, ein wenig künstlerischem und handwerklichem Talent, sowie genug Durchhaltevermögen, aus einer schnöden PlayStation 5 einen echten Blickfang im Cowboy-Stil macht.

Red Dead Redemption 2-Fans entzückt: So habt ihr die PS5 noch nie gesehen

Mal Hand aufs Herz – oder eher auf den Klavierlack der PlayStation 5 gelegt: Welcher Fan rund um Arthur Morgan und Van-der-Linde-Gang hat noch nie daran gedacht, die Abdeckung von Sonys Spielekonsole abzureißen, Spraydosen und sonstigen Künstlerbedarf zu zücken, um aus der drögen, schwarz-weißen PS5 einen Traum in Rot und Gelb zu zimmern – eben die jenen Signalfarben, für welche die Red Dead Redemption-Reihe steht?

Nicht ganz so rabiat, dafür offenbar mit viel Sachverständnis, ist jetzt cellygirlbr auf TikTok vorgegangen. Entlang einer neunteiligen Bilderstrecke könnt ihr euch mit eigenen Augen davon überzeugen, wie Schritt für Schritt aus einer durchschnittlichen PlayStation 5 sowas wie ein Sammlerstück für Liebhaber*innen von Rockstars Open World wird. Begleitet die oder den Kreative*n dabei, wie sie zuerst die Plastikabdeckung der Konsole entfernt, dann zu Spraydose und Farbpinsel greift – oder sich eines Haartrockners bedient.

Wer es jetzt cellygirlbr gleichtun will, hat entweder ein gutes Händchen bei Kreativarbeiten und genug Tagesfreizeit – oder belässt die eigene PlayStation 5 trotz Leidenschaft für Red Dead Redemption 2 womöglich doch lieber im Originalzustand. So oder so zeigen solche kuriosen Fundstücke aus der Gaming-Community immer wieder, was talentierte Fans alles auf die Beine stellen – das heißt besser gesagt: Worauf sie ihre Schaffenskraft aufsatteln.

In der Kommentarspalte unter den TikTok-Bildern jedenfalls finden sich sogar Wortmeldungen von Nutzer*innen, die für diese und ähnlich aufgehübschte Geräteabdeckungen von cellygirlbr sogar Geld in die Hand nähmen – und handgefertigte Panels zu solchen Spielreihen wie Uncharted oder Ghost of Tsushima anfragen. Apropos: Wer sich mit der Vanilla-Version von Red Dead Redemption 2 längst langweilt, ist mit diesem epischen Kostenlos-Download im Übrigen gut beraten.

