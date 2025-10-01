Red Dead Redemption 2 ist bis heute “das beste Spiel“ – für diese absolute Fan-Legende

Ein Dan Houser ist in Videospiel-Kreisen wahrlich kein Unbekannter – schließlich hat der Mann im Verlauf seiner Rockstar-Karriere nicht nur solche Gaming-Bretter wie die GTA-Reihe tatkräftig gedübelt, sondern auch an einem Max Payne 3 mitgewerkelt, oder hatte eben bei Red Dead Redemption 2 & 1 den Hut auf. Und jetzt?

Jetzt hat Houser in einem Gespräch verraten, welches der Spiele, an denen er im Verlauf seines Jahrzehnte umspannenden Werdegangs geschraubt hat, das allerbeste war. Die Kurzfassung: „Red Dead Redemption 2 ist das beste Spiel, an dem er jemals gearbeitet hat“, so IGN, die das Gespräch mit Houser geführt haben. Bei den Gründen für Housers Statement dürfte den allerwenigsten Wildwest-Fans die Hutschnur platzen.

Red Dead Redemption 2: Lob von Macher Dan Houser

Geführt wurde das Interview mit Dan Houser im Rahmen der L.A. Comic Con, die vom 26. bis zum 28. September in Los Angeles stattgefunden hat. Hintergrund dazu: Die Comic Con ist natürlich jene weltweit bekannte Messe für Comics, Gaming und alles alle rund um Popkultur & Co. – bei der eben auch der langjährige Chef-Autor und kreative Führungskopf hinter der GTA- und Red Dead Redemption-Reihe vor das Mikrofon bugsiert wurde. Na dann: Wieso lobt Herr Houser des Open-World-Epos‘ zweiten Teils in den höchsten Tönen?

Auf die Frage, welche der zahllosen Spiele, an denen er über die Jahre für Rockstar Games federführend mitgewerkelt hat, auch jetzt noch besonders hervorsticht, kennt Dan Houser eine eindeutige Antwort: „Red Dead 2 war meiner Meinung nach das Beste, woran ich jemals gearbeitet habe“, wird er bei IGN zitiert. „Es ist das beste Beispiel für die gelungenes Open-World-Storytelling, und dafür, wie Spiele aufgebaut sein müssen, um auf eine emotionale Reise mitzunehmen“, sagt er weiter – und verrät damit, womit Red Dead Redemption für ihn den Test der Zeit bestanden hat.

Genialisches Geschichtenerzählen eingebunden in einer offenen Spielwelt – das ist es also, womit Teil zwei der Outlaw-Opera bei einem Dan Houser über die Jahre verhaften konnte. Das deckt sich übrigens nicht nur mit unserem Test hier auf 4P, wo sich der Red Dead Redemption 2 eben mit klasse Story oder lebendiger, offenen Welt eine 9.5-Wertung sichern konnte. GTA 4 & 5, beziehungsweise das erste Red Dead Redemption, sind nebenbei bemerkt Spiele, auf die Houser nicht weniger liebevoll zurückblickt.

„[…] wir haben versucht, die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, [in GTA 4] grundlegend weiterzuentwickeln“, meint Houser. Und schließt mit den Worten: „Ich finde den Mittelteil von GTA 5 fantastisch. Da, wo das mit den drei Charaktere ineinandergegriffen hat.“ Wobei Houser auch nur warme Worte für das Ende von Rockstars erster Western-Macht übrig hatte. Apropos: Das erste Red Dead Redemption lässt sich dieser Tage endlich auf dem PC nachholen – aber lohnt das heutzutage noch?

