Red Dead Redemption 2: Brandneues Update sorgt für Frust bei den Fans – „ist doch Bullshit“

Auch, wenn Red Dead Redemption 2 seit seinem Release im Jahre 2018 etwas in die Jahre gekommen sein dürfte, erfreut sich Rockstars Wilder Westen noch immer äußerster Beliebtheit. Doch eine brandneue Aktualisierung nimmt den Cowboys und Cowgirls nun den Spaß.

Denn der US-amerikanische Entwickler, der ebenfalls hinter dem heißersehnten Grand Theft Auto 6 steckt, scheint sich etwas Mühe ersparen zu wollen und stellt ein von vielen genutztes Feature kurzerhand ein. Dies führt wiederum zu frustrierten Wortmeldungen seitens der Community, die ihrem Unmut auf Twitter und Co. jetzt freien Lauf lassen.

Red Dead Redemption 2: Adios, Companion App – Rockstar nimmt den Fans jetzt das smarte Feature

Gemeinsam mit dem Release von Red Dead Redemption 2 vor rund sieben Jahren erblickte auch die Companion App für das Spiel das Licht der Welt. Diese bot neben einem einfachen Zugriff auf einige Ingame-Statistiken und einem Blick in Arthurs Tagebuch auch die Möglichkeit, eine handliche Map über euer Smartphone zu öffnen. Zahllose Spielerinnen und Spieler veranlasste sie dazu, die riesige Open World mithilfe der App-Map zu durchstreifen, anstatt sich dem ursprünglichen HUD zu bedienen.

Bis jetzt zumindest, denn Rockstar hat die Red Dead Redemption 2 Companion App hochoffiziell aus den virtuellen Ladenregalen von Apples App Store und dem Google Play Store entfernt. Darauf machte zunächst GTA-Forennutzer*in FulVal85 aufmerksam, ehe Rockstar selbst die Möglichkeit ergriff und zwei neue Beiträge mit grundlegenden Informationen zur Thematik veröffentlichte. Darin wird erklärt, warum man die Companion App nicht länger finden könne, heißt es doch hier:

„Die Red Dead Redemption 2 Official Companion App wird mit dem 19. August 2025 nicht länger im Apple App Store & dem Google Play Store angeboten“. Eine Begründung für das Vorgehen bleibt man den Spielenden allerdings schuldig – die nun über die Hintergründe spekulieren. Könnte es daran liegen, dass einfach immer weniger Spieler*innen die eigentlich beliebte Anwendung auch wirklich genutzt haben? Oder steht etwa eine Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 vor der Tür, die nur auf ihre Ankündigung wartet? Dies vermutet zumindest ein*e Nutzer*in auf Twitter.

Auch spannend: Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nur noch für ein paar wenige Tage

Trotz der Tatsache, dass die Companion App für all jene, die sie bereits auf ihren Geräten heruntergeladen haben, verfügbar bleibt und lediglich neue Fans das Nachsehen haben, führt die Diskussion zu frustrierten Äußerungen. Eine weitere Wortmeldung zielt auf die vermeintlichen neuen Versionen: „Mann, diese ganze Sache mit der neuen Version ist doch Bullshit. Das Spiel verkauft sich weiterhin millionenfach, ohne dass Rockstar einen Cent dafür ausgeben muss; die sitzen total in ihrer Komfortzone. Und seien wir ehrlich, ein visuelles Update für dieses Spiel ist praktisch unnötig.“

Etwas aufgehellt werden kann die Stimmung womöglich durch eine komplett kostenlose Erweiterung für Red Dead Redemption 2, die über 40 neue Missionen in Rockstars Spiel bringt.

Quellen: GTA Forum, Twitter / @videotechuk_, @Senhorleitor20