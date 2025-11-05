Red Dead Redemption 3: Darum will der Erfinder es niemals sehen – „Wäre traurig“

Der Name Rockstar Games ist eng mit zwei Brüdern verbunden: Dan und Sam Houser, die das Studio einst vor vielen Jahren gegründet und anschließend zum Welterfolg mit GTA, Red Dead Redemption 2 und anderen Spielen geführt haben. Während Letzterer noch heute dort tätig ist, hat Dan 2020 seinen Abschied verkündet.

Wie riesig sein Beitrag zu Rockstar Games gewesen ist, zeigt ein Blick in seine Biografie: Bei so gut wie jedem GTA-Spiel, Max Payne 3 und auch bei Bully ist er als Autor gelistet. Am höchsten im Kurs steht bei ihm jedoch Red Dead Redemption und dessen Nachfolger. Wenn er daran denkt, blutet ihm derzeit ein wenig das Herz, wie er in einem Interview verrät.

Red Dead Redemption 2: Ein Nachfolger ohne Dan „wäre traurig“

Mit um die 77 Millionen weltweit verkauften Exemplaren ist Red Dead Redemption 2 eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Eine Fortsetzung ist daher früher oder später recht wahrscheinlich, doch die muss dann ohne dessen Erfinder und hauptverantwortlichen Autor Dan Houser auskommen. Eine Tatsache, die den Rockstar Games-Gründer schmerzt.

Obwohl er auch viele der GTA-Handlungen geschrieben hat, ist er dem Western-Abenteuer eine ganze Ecke mehr verbunden. „[Sich von Red Dead Redemption zu trennen] ist eine große Veränderung und in gewisser Weise traurig. Da jedes der [GTA]-Spiele eine eigenständige Geschichte war, ist es nicht ganz dasselbe“, gibt Houser in einem aktuellen Interview auf dem YouTube-Kanal von Lex Fridman preis.

Eine potenzielle Fortsetzung zu Red Dead Redemption 2, die zudem noch ganz ohne sein Schaffen auskommt, wäre für ihn deshalb „traurig“, da es sich bei den beiden Spielen um einen „zusammenhängenden Zweiteiler“ handelt. „Aber das wird wahrscheinlich passieren. Ich besitze die Rechte nicht. Das war Teil der Vereinbarung – es ist ein Privileg, an solchen Projekten zu arbeiten, aber man besitzt sie nicht unbedingt“, kommt Houser zu einem recht nüchternen Schluss.

Noch kann ruhig geschlafen werden

Für die absehbare Zukunft muss Dan Houser allerdings nicht fürchten, dass Red Dead Redemption 2 einen Nachfolger erhält. Schließlich liegt bei Rockstar Games erst einmal der Fokus voll und ganz auf GTA 6, welches laut aktueller Planung am 26. Mai 2026 erscheint.

Auch in der Zeit danach dürfte sich das Studio in erster Linie um den Open World-Giganten kümmern, ehe überhaupt ein neues Projekt an die erste Stelle rückt. Bis wir also mit einem möglichen Red Dead Redemption 3 rechnen können, werden noch einige Jahre ins Land ziehen. Derweil hat Dan Houser im selben Interview das spannende Mysterium um einen düsteren Charakter aus Red Dead Redemption gelüftet.

