Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nicht für alle

Die Feiertage stehen vor der Tür, und für einige Spieler*innen von Red Dead Redemption 2 gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Auf der Plattform Nexus Mods wurde die neue Mod Christmas at Beecher’s veröffentlicht, die Beecher’s Hope, John Marstons Heim, mit festlichen Dekorationen ausstattet.

Die Mod fügt nicht nur einen geschmückten Weihnachtsbaum, Lichterketten, Geschenke und Kränze hinzu, sondern bringt auch eine Prise Humor mit: In Jack Marstons Zimmer findet ihr eine Truhe voller Kohle – ob er die Strafe verdient hat, könnt ihr selbst entscheiden. Beachtet jedoch, dass diese Mod nur für das Endgame verfügbar ist, da Beecher’s Hope erst nach Abschluss der Hauptgeschichte als Spielerheim freigeschaltet wird.

Red Dead Redemption 2-Mod: Konsolen gehen leer aus

Der große Haken kommt allerdings noch: Denn die Mod ist laut Gamingbible ausschließlich für die PC-Version verfügbar, da Konsolen keine Modding-Unterstützung bieten. Spieler*innen auf PlayStation und Xbox müssen darauf hoffen, dass Rockstar selbst die Feiertage im Spiel markiert.

Für Red Dead Online gibt es immerhin eine kleine Belohnung: Wenn ihr zwischen dem 24. und 30. Dezember spielt, erhaltet ihr den grünen Torranca-Mantel als Geschenk.

Community statt Rockstar Games

Während Rockstar Games traditionell in GTA Online weihnachtliche Events wie Schneefall in Los Santos anbietet, scheinen in diesem Jahr die Modding-Community und kleine Geschenke in Red Dead Online die Hauptquellen für die bevorstehende Feiertagsstimmung zu sein.

Mit dem nahenden Release von GTA 6 könnte dies das letzte Jahr sein, in dem Rockstar das aktuelle GTA weihnachtlich schmückt. Für Fans von Red Dead Redemption 2 bietet die Mod jedoch eine charmante Möglichkeit, die Weihnachtszeit im Wilden Westen zu genießen.

Quellen: Gamingbible, Nexus Mods

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.