Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nur noch für kurze Zeit

Red Dead Redemption 2 ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und begeistert seitdem seine Spielerinnen und Spieler in Scharen. Dennoch wird man seitens GTA-Entwickler Rockstar Games nicht müde, euch mit frischen kostenlosen Inhalten zu versorgen.

So auch dieses Mal, denn auch im Augustmonat habt ihr wieder die Chance, etwas Neues im Wilden Westen einzusacken. Dafür müsst ihr euch lediglich den taufrischen Herausforderungen, die euch von den Entwicklerinnen und Entwicklern vorgesetzt werden, stellen.

Red Dead Redemption 2: Neue Gratis-Inhalte abstauben – aber ihr müsst schnell sein

Um euch die zeitlich nur begrenzt verfügbaren Inhalte zum Nulltarif in Red Dead Redemption 2 zu schnappen, bleiben euch lediglich noch ein paar Tage. Denn wie in jedem Monat veranstaltet Rockstar verschiedene Events in Red Dead Online, bei denen ihr in aller Regelmäßigkeit mit Gratis-Gegenständen im Spiel oder Rabatten außerhalb dessen eingedeckt werdet. Die Belohnungen sind immer auf einer wöchentlichen Basis und dann für volle sieben Tage einzusammeln, ehe sie von der nächsten Challenge abgelöst werden.

Im August stehen die verschiedenen Herausforderungen und Events ganz im Zeichen der Kopfgeldjagd. Ladet die Waffen und sattelt euer schnellstes Pferd, denn hier sind flinke Finger und heiße Hufe definitiv von Vorteil. Die aktuelle Challenge verspricht euch ein weißes Paar Vaquero-Barocksporen , wenn ihr sie erfolgreich abschließt. Dafür müsst ihr lediglich eine legendäre Kopfgeldjagd zu ihrem Ende führen – die natürlich deutlich anspruchsvoller ist als eine gewöhnliche.

Ist die Heldentat vollbracht, winken allerdings auch wesentlich wertigere Belohnungen. Bis zum 11. August, also nur noch für wenige Tage, genau genommen bis zum kommenden Montag, habt ihr Zeit, die Herausforderung zu absolvieren und die Belohnung eurer Ingame-Garderobe hinzuzufügen. Darüber hinaus könnt ihr noch in dieser Woche an der New Hanover-Serie teilnehmen, bei der es derzeit doppelte RDO$ und XP einzusacken gibt. Eine optimale Gelegenheit also, euren Charakter zu leveln und euren Rang etwas zu pushen.

Bis Ende August genießt ihr darüber hinaus auch eine Reihe von Rabatten auf Artikel für Kopfgeldjäger. Bis zum 1. September erhaltet ihr fünf Goldbarren Rabatt auf Kopfgeldjäger- und Prestige-Kopfgeldjäger-Lizenzen, 40 Prozent Rabatt auf eine Reihe von passenden Outfits sowie 50 Prozent Rabatt auf entsprechende Wagen und Wagenfarben. Die Red Dead Online Bounty Hunter-Boni laufen ebenfalls bis zum genannten Termin, womit es sich lohnen dürfte, jede Woche vorbeizuschauen.

Und: An anderer Stelle haben wir ein grandioses Gameplay-Upgrade für Red Dead Redemption 2 für euch parat, welches ihr sogar komplett kostenlos laden könnt.

