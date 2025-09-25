Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nur noch wenige Tage

Red Dead Redemption 2 zählt auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch zu den Dauerbrennern in der Welt der Videospiele. Und das, obwohl Rockstar uns nicht gerade mit einer Wagenladung an frischen Inhalten überschüttet. Umso erfreulicher also, wenn es zumindest etwas kostenlosen Content gibt.

Über eben solchen dürfen sich Spielerinnen und Spieler des gefeierten Wild West-Ausritts jetzt freuen: Für eine kurze Zeit könnt ihr reichlich frisches Futter für den Open World-Blockbuster einheimsen, darunter ebenso üppiger Loot für eure Charaktere. Ihr müsst allerdings tatsächlich schneller schießen als euer Schatten, denn euch verbleiben nur wenige Tage.

Red Dead Redemption 2: Nur noch für kurze Zeit – diese Gratis-Inhalte könnt ihr abstauben

Der Monat September meinte es gut mit Liebhaberinnen und Liebhabern von Red Dead Redemption 2: Das Collector Bonuses-Event hatte einiges an spannenden Inhalten in den Satteltaschen versteckt und noch immer sind diese weit für euch geöffnet. Allerdings solltet ihr spätestens jetzt die Pferde satteln und die Hufe schwingen, denn seit dem 23. September läuft die Team Gun Rush Series, die euch vierfache RDO$ und XP mit jedem Abschluss gewährt. Bis zum 30. September bleibt euch noch Zeit, ehe sich die Hardcore Pro Series anschließt.

Darüber hinaus lohnt es sich, auch die Bergungs- und Kondor-Ei-Free Roam Events mitzunehmen, die noch bis zum 6. Oktober laufen und immerhin dreifache Dollars und Erfahrungspunkte für das Entdecken der meisten Sammlerstücke beziehungsweise für das Aufspüren des begehrten Kondor-Eis versprechen. Darüber hinaus erhaltet ihr für die Teilnahme an einem der beiden Events noch die Schatzkarte für die niedergebrannte Stadt. Durchkämmt ihr das Grenzland auf der Suche nach Schätzen, erhaltet ihr hier dreifache Rollen-XP beim Finden von Sammlerstücken obendrein.

Auch spannend: Red Dead Redemption 2 jetzt mit neuer Grafik – komplett kostenlos und „so verdammt gut“

Schließt ihr bis zum 29. September ein beliebiges Free Roam Event in Red Dead Redemption 2s Online-Modus ab, winkt euch zur Belohnung die Münzen-Landkarte für Sammler, die euch die Fundorte der seltensten Taler auf der Multiplayer-Map offenbart. Doch damit noch lange nicht genug: Habt ihr ein Faible für Fashion, könnt ihr euch diverse Kleidungsstücke, die für eine kurze Zeit in den Store zurückkehren, schnappen. Hier hätten wir beispielsweise den coolen Alligatorhut, den edlen Eberhart-Mantel, den Torranca-Mantel, die stylischen Salter-Schuhe, die Cardozo-Weste, ein Paar Gestopfte Socken sowie die Shaffer-Beinschützer für euren virtuellen Kleiderschrank.

Bei Wheeler, Rawson & Co. könnt ihr außerdem ein passendes Prediger-Outfit mitnehmen, das von der Community zusammengestellt wurde. Das gesamte Collector’s Event läuft noch bis zum 6. Oktober und wartet nebenbei mit satten Rabatten im Store auf. Wir empfehlen euch, schleunigst einen Blick in diesen zu werfen und euch an die Herausforderungen zu machen, die es mit sich bringt. Denn wer weiß: Womöglich arbeitet Rockstar ja bereits an einem Nachfolger zu Red Dead Redemption 2, der früher kommt als ihr euren Colt zücken könnt.

Quellen: Rockstar Games