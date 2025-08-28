Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nur noch wenige Tage

Cowboys und Cowgirls aufgepasst: Rockstar lässt wieder einmal einen kostenlosen Inhalt auf Red Dead Redemption 2 los, den es schleunigst mit dem Lasso bewaffnet dingfest zu machen gilt.

Ganz genau genommen geht es dabei um ein herzallerliebstes Gratis-Goodie, das euch für den Online-Modus des Spiels serviert wird. Euch verbleiben, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, jedoch nur wenige Tage Zeit, euch den geschenkten Gaul zu sichern.

Red Dead Redemption 2: Schnappt euch noch schnell diesen Gratis-Download

Im Wilden Westen gibt es eben doch etwas Neues, auch, wenn es sich dabei nicht unbedingt um einen brandneuen DLC oder gar die heißersehnte Fortsetzung zu Red Dead Redemption 2 handelt, auf die Fans möglicherweise auch fast zehn Jahre nach dem Release hoffen. Stattdessen erwartet euch jetzt ein Freebie, das vor allem modebewusste Spielerinnen und Spieler freuen dürfte.

Die entsprechende Ankündigung von Entwickler Rockstar Games findet ihr bei Twitter:

Wie dem Post zu entnehmen ist, bekommt ihr nur noch bis zum 1. September, also für ein paar wenige Tage, ein von der Community inspiriertes Outfit aus dem Wheeler, Rawson & Co-Katalog zu ergattern. Folgende Gegenstände sind inbegriffen:

Landstreicherhut

Antoine-Jacke (männliche Spielfigur), klassischer Gehrock (weibliche Spielfigur)

Corrales-Hemd (männliche Spielfigur), Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur)

opulente Weste

beschlagene Hose

gefaltete schmale Krawatte

Gamaschen (männliche Spielfigur), Hofstiefel (weibliche Spielfigur)

Hinzu gesellen sich die üblichen Boni für bestimmte Multiplayer-Missionen ebenso wie einige Rabatte auf Ausrüstung, Geschäfte und weiteres. Ausführlichere Informationen findet ihr auf der entsprechenden Seite von Rockstar.

Seid ihr von den frischen Gratis-Inhalten eher enttäuscht, braucht ihr noch lange kein Trübsal blasen: Dank einer riesigen Erweiterung für Red Dead Redemption 2, die ebenfalls keinen Cent kostet, holt ihr euch mehr als satte 30 Missionen in den Open World-Hit.

