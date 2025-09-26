Red Dead Redemption 2: Die große Crossover-Überraschung gibt es komplett kostenlos – „Das ist verrückt“

Das Kopfkino angeworfen: Was würde passieren, wenn Solid Snake aus Metal Gear Solid 3: Snake Eater urplötzlich mehr als nur einen Gastauftritt in Red Dead Redemption 2 hinlegt – sondern sogar zum spielbarem Protagonisten würde? Die spielerisch wertvolle Antwort auf dieses Gedankenspiel findet ihr als durchgeknallten Gratis-Download auf Nexus Mods.

Die Modifkation Metal Gear Solid 3 in Red Dead Redemption 2 von Modder*in minkoff ist einerseits am 23. September auf die beliebte Modding-Plattform galoppiert. Andererseits bildet sie die „Metal Gear 3-Storyline“ eben inmitten des zweiten Wildwest-Epos aus dem Hause Rockstar nach. Bei wem jetzt vor Vorfreude der Spionage-Agent im Karton rappelt, sollte sich die gerade mal 64 Kilobyte auf die Festplatte hieven.

Neuer Red Dead Redemption 2-Download bringt den knallharten Solid Snake

Was in den YouTube-Kommentaren mit Wortmeldungen umarmt wird wie „Das ist verrückt, die Hingabe zu dieser Mod“, hört also auf den selbsterklärenden Titel Metal Gear Solid 3 in Red Dead Redemption 2 – und bietet eben genau das: Das fünfte von Hideo Kojima (Death Stranding, P.T.) entwickelte Spiel der weltweit bekannten Stealth-Reihe – nur halt verpflanzt in das Open-World-Wildwest-Epos. Klar, bei einer solchen Fankreation dürft ihr mit keinen Triple-A-Produktionswerten rechnen. Wohl aber mit einigen guten Gründe, warum ihr reinspielen solltet.

Zur Mod gibt’s sogar ein knapp 40-minütiges Making-of:

Doch was steckt konkret drin, wo Metal Gear Solid 3 in Red Dead Redemption 2 draufsteht? Vor allem dürft ihr euch die Hände reiben nach einer spielbaren Haupthandlung mitsamt eigenen Zielen, einem sich am großen Vorbild orientierenden Stealth Gameplay, schallgedämpfte Waffen für noch mehr heimliches Vorgehen, aus Snake Eater nachgestellte Zwischensequenzen, und, und, und … Unterm Strich werdet ihr für rund eine Spielstunde beschäftigt sein. Bevor ihr loslegt, müsst ihr allerdings drei wichtige Kleinigkeiten bedenken.

Ihr wollt euch jetzt dieses irgendwie genialische Modding-Kleinod auf die Festplatte kippen? Dann gilt es, vorweg drei nicht ganz unwichtige Punkte zu beachten. Erstens: Lest aufmerksam die Installationsanleitung, einsehbar über die Beschreibung der Mod auf Nexus Mods. Zweitens: Ihr benötigt wie gewohnt ein gültiges Profil auf der Modding-Webseite. Solltet ihr keines haben, lässt sich ein solches mit einer gültigen Mailadresse ratzfatz einrichten. Drittens und letztens: Selbstverständlich muss sich das Basisspiel Red Dead Redemption 2 auf eurer Festplatte befinden.

Wer sich im Übrigen auf dem Profil von Modder*in minkoff umschaut, wird ziemlich zügig feststellen: Das hier Präsentierte ist nur eine von insgesamt acht Modding-Kunstwerken des Kreativen, die eure Lebenszeit wert sein könnten. Weitere Downloads derselben Person stehen abrufbereit zu Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und eben Red Ded Redemption 2 – wo nebenbei bemerkt verdutzte Fans gerade sieben Jahre zu spät über ein Geheimnis stolpern.

