Neuer Red Dead Redemption 2-Download bringt das große Gameplay-Upgrade – ganz kostenlos

Eine brandneue Modifikation auf Nexus Mods für Red Dead Redemption 2, die nur wenige Tage nach dem Upload bereits fast 4.000 Mal heruntergeladen wurde (Stand: 3. September)? Ja, diese Umschreibung trifft zu auf Dive – Crawl N‘ Gun (Longer Dive Animations Update) – und bietet genau was?

Das Download-Paket mit einer Größe von gerade mal 123 Kilobyte ergänzt das Wildwest-Abenteuer um solche Gameplay-Features, die nicht nur cool aussehen, sondern auch spielerischen Mehrwert liefern …

Red Dead Redemption 2: Mehr Bewegungsfreiheit im Wilden Westen

„Mit dieser Mod könnt ihr euch hinlegen und kriechen„, so die Beschreibung zum neuesten Modding-Angebot von Kreativkopf 14N001st. Weiter heißt es, man könne sich mit seinem Spielercharakter nicht nur einfach hinlegen – vielmehr wird euch außerdem gestattet, aus der liegenden Position heraus Schüsse abzugeben. Zusätzlich dürfte ihr bei Bedarf in den (besonderen) Stealth Modus wechseln, euch so klammheimlich an Gegner heranpirschen.

Das Ganze sieht nicht nur irgendwie stilecht nach Wildwest-Action aus, wenn man mit Arthur beispielsweise auf einem Hügel auf dem Bauch liegend in Stellung geht, sein Ziel auf Kimme und Korn nimmt. Für Spieler*innen, die dem heimlichen Vorgehen den Vorzug geben, ergibt sich zudem ein spielerisch relevanter Vorteil. Denn durch die neue Animation bietet man – die notwendige Distanz zum gegnerischen Schützen vorausgesetzt – eine schwieriger zu treffende Zielscheibe als bislang. Eine interessante Mod, die noch besser werden könnte …

In der Kommentarspalte auf Nexus Mods wiederholen sich jene Wortmeldungen, die Dive – Crawl N‘ Gun für Red Dead Redemption 2 zwar feiern, doch auch Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Beispielsweise ein Bug beim Hinlegen wurde moniert – dem sich der Modder aber längst angenommen hat. 14N001st schläft nicht, geht auf Feedback ein, verbessert seine Mod stetig. Wer das Schaffen des Kreativen unterstützten möchte, kann dies im Übrigen auf Patreon tun.

Lasst ihr euch auf den Gratis-Download ein, benötigt ihr übrigens ein Profil auf Nexus Mods. Ein solches lässt sich mit einer gültigen Mail-Adresse schneller einrichten, als Wildwest-Heros Arthur den Colt zieht. Das Hauptspiel von Rockstar sollte natürlich ebenfalls auf eurer Festplatte mit den Hufen scharren – dann könnt ihr euch obendrein ein felsenfestes Grafik-Upgrade für Red Dead Redemption 2 geben.

