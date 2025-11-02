Red Dead Redemption 2: Endlich neue Inhalte – neuer Gratis-Download bringt beliebtes Feature zurück

An und für sich gibt es in der Welt von Red Dead Redemption 2 unfassbar viel zu tun. Sieben Jahre nach dem Release ist es aber nur logisch, dass so langsam jeder Inhalt gesehen und entdeckt wurde. Zum Glück helfen Fans aus, um das Western-Epos noch immer am Leben zu erhalten.

Nicht nur mithilfe von unzähligen Grafikmods, die das ohnehin schon hübsche Spiel noch technisch beeindruckender gestalten. Sondern auch mit echten Inhalten, die ihr völlig kostenlos herunterladen könnt. Der neuste Zugang in der Welt der Modifikationen bringt jetzt ein Feature zurück, welches Fans schon im Vorgänger sehr gerne genutzt haben.

Red Dead Redemption 2: Gratis-Mod bringt endlich Nachtarbeit zurück

Night Patrols heißt die Mod, die Ersteller*in minkoff frisch am 26. Oktober auf Nexus Mods veröffentlicht hat. Dort könnt ihr euch die gerade einmal 10 Kilobyte große Datei für Red Dead Redemption 2 herunterladen, damit ihr direkt nach der Installation mit Arthur Morgan auch die Nacht durchmachen dürft.

Okay, das ging natürlich schon immer, aber in der Regel ist in den späten Stunden gar nicht mehr so viel los. Außer ihr erzwingt Auseinandersetzungen mit Feinden oder Gesetzeshütern, in dem ihr wild umherballert. Mit Night Patrols bekommt ihr hingegen eine echte Aufgabe, die euch zudem noch ein paar Dollar in die virtuelle Tasche spült.

Wie schon im Vorgänger könnt ihr nun nachts, oder auch am helllichten Tage, in den großen Städten von Red Dead Redemption 2 auf Patrouille gehen. Eure Aufgabe ist es, verschiedene kriminelle Aktivitäten zu unterbinden – bestenfalls ohne Waffengewalt. Das bringt nämlich etwas mehr Geld ein, aber auch wenn ihr zu Revolver und Gewehr greift, könnt ihr noch belohnt werden.

Inhalte bis zur Unendlichkeit

Natürlich handelt es sich dabei nicht um großartig inszenierte Story-Missionen, sondern alle Einsätze finden schlicht in der offenen Spielwelt statt. Dennoch lohnt sich die Mod, falls ihr einfach nicht vom Western-Abenteuer loskommt und eine klar definierte Aktivität benötigt.

Vor allem in Kombination mit der ebenfalls von minkoff erstellten Erweiterung Simple Ranching habt ihr quasi immer was zu tun. Sei es, Verbrecher*innen zu stellen oder auf der Farm auszuhelfen, in dem ihr das Land bewirtet oder Hühner füttert. Auch ein Cowboy will schließlich hin und wieder ein Spiegelei am Morgen.

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass es die Mods ausschließlich für die PC-Version des Rockstar-Westerns gibt. Aber wer weiß: Eventuell gibt es ja auch in naher Zukunft eine neue Version von Red Dead Redemption 2, wie es schon länger in der Gerüchteküche heißt.

Quelle: Nexusmods / minkoff