Red Dead Redemption 2 – entscheidendes Gameplay-Upgrade: Jetzt komplett kostenlos laden

Seit dem Jahre 2018 tummeln sich Cowboys und -girls durch das Wildwest-Epos Red Dead Redemption 2 – und nicht zuletzt dank der nimmermüden Modding-Community wird Arthus Morgans bleihaltiges Abenteuer hoch zu Ross nie langweilig. Aktuelles Beispiel dafür: die nigelnagelneue Modifikation Mexico Bandit Hideouts von MaxLaxSax. Dieselbe hat eine erstaunliche Besonderheit im Schlepptau.

Denn diesen, am 7. November auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods aufgeschlagenen Gratis-Download könnt ihr einerseits sofort herunterladen und loslegen, andererseits müsst ihr das Stück Software als Ergänzung für ein anderes, nochmal eine Schippe ambitionierteres Fan-Projekt begreifen. Welches das ist? Wir erklären es euch jetzt!

Red Dead Redemption 2: Neue Gratis-Mod bringt gefährliche Banditen-Lager

„Diese Mod ergänzt Mexiko um Banditenverstecke„, heißt es in der Beschreibung zu Mexico Bandit Hideouts auf Nexus Mods – und genau das ist Programm. Damit lässt MaxLaxSax die sich aufdrängende Frage offen, wo genau in Mexiko sich die schießwütigen Haudegen befinden. „Ich werde nicht verraten, wo sich alle Verstecke befinden“, schreibt die Person. Und gibt dann doch einen klitzekleinen Hinweis – den Großteil jener Verstecke solltet ihr im Westen Mexikos finden.

Bedenkt: Dieses Projekt aus der Fan-Werkstatt ist in zwei Download-Pakete unterteilt – wobei sich der Umfang insgesamt sehr im Rahmen hält. Mexico Bandit Hideouts 2 bringt schlappe 25 Kilobyte auf die Waage, bei Mexico Bandit Hideouts 1 sind es sogar nur 24 KB. Den Speicherplatz auf eurer Festplatte werdet ihr folglich kaum überstrapazieren. Jenseits davon solltet ihr keinesfalls das eigentliche Alleinstellungsmerkmal dieser Banditen-Mod ignorieren.

MaxLaxSax hat bereits fest ein größeres Update für die Mod Mexico Bandit Hideouts eingeplant – genauer angesetzt für: Jenen Zeitpunkt, sobald auch eine andere, nochmal aufwendigere Modifikation für Red Dead Redemption 2 ihr Update verpasst bekommt. Die Rede ist von Nuevo Paraiso Mexico mod WIP von LeBakou. Die wiegt wuchtige 555,8 Megabyte, was kaum verwundert, schließlich überarbeitet das Download-Päckchen „einen Teil der Karte Nuevo Paraiso aus Red Dead Redemption 1 und bringt ihn nach Red Dead Redemption 2″, wie auf Nexus Mods nachzulesen steht.

Wer nicht bis zur Hutkrempe im in der Wildwest-Steppe steckt: Nuevo Paraiso ist ein fiktionaler, mexikanischer Bundesstaat aus dem ersten Red Dead Redemption – der wohlgemerkt nicht im unmodifizierten Red Dead Redemption 2 begehbar ist. Knackpunkt ist: Mexico Bandit Hideouts und Nuevo Paraiso Mexico mod WIP sollen künftig zusammengeführt werden. Aber egal, ob mit oder ohne kompletten Staat: Beide Mods versprechen Gameplay-Nachschub mitten im Herzen Amerikas. Dass Red Dead Redemption 2 auch nach 15 Jahren für eine Überraschung gut ist, hat die Community übrigens jüngst an der Seite eines seltsamen Mannes erfahren.

