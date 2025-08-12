Red Dead Redemption 2: „Ernsthaft genial“ – Spieler befördert sich persönlich in die Western-Welt

Mit dem nötigen technischen Know-How lässt sich aus Videospielen so einiges rausholen. Wer kreative Ideen zur Umsetzung an den Tag legt, wird eigentlich nur noch von seiner eigenen Vorstellungskraft begrenzt. Auf welche lustigen Einfälle diese kommen kann, dass beweisen viele durch das Internet flatternde Mods, von denen es auch genügend für Red Dead Redemption 2 gibt.

Ein Spieler zeigt nun eine besonders witzige Kreation, die es ihm erlaubt, seinen eigenen Körper über Tracking per Videoaufnahme in die dreidimensionale Spielwelt zu projizieren. Die daraus entstandenen Clips sind auf positivste Weise albern.

Red Dead Redemption 2: Spieler streamt direkt aus Rockstars Wildem Westen

Hinter dem Projekt zu Red Dead Redemption 2 steckt ein Content Creator namens Blurbs, der für verschiedene Spielereien dieser Art bekannt ist. Während der Arbeit an einem geplanten Video hat er sich ablenken lassen und sich überlegt, ob es nicht möglich sei aus einem Videospiel heraus zu filmen, wie er Polygon in einem Interview erzählt hat. Damit sei nicht etwa Greenscreen-Technik gemeint, die ihm einen entsprechenden Hintergrund zaubern könne, sondern eine ihn um 360 Grad einhüllende Umgebung, in der auch Kamerabewegung möglich ist.

Als Testsubjekt wählte er Red Dead Redemption 2, eines seiner liebsten Spiele, vor allem, da es perfekt für Mods ist. Um die Gegebenheiten zu schaffen, die nötig sind, um den Trick mit dem persönlichen Auftritt in Rockstars Western-Rollenspiel zu bewerkstelligen, griff er auf eine eigens entwickelte Mod, OBS, visuelle Filter, eine eigene Unity-Anwendung und Technik zur Entfernung des optischen Hintergrunds zurück.

Für die tatsächliche Ausführung dann, nahm er sich einen Selfie-Stick und zwei mit einem Gummiband aneinandergehaltene Smartphones und startete am 4. August einen Livestream, in der er den Trick präsentierte.

Lesetipp: Grafik-Update zu Red Dead Redemption 2 mit Effekten wie im „echten Leben“

…und verzapft allerlei Schabernack

Aus zusammengeschnittenen Clips, die Blurbs über Social Media geteilt hat, lässt sich ein guter Eindruck davon gewinnen, zu was für einem unterhaltsamen Chaos das Ganze führt. In einer Bar schubst der Content Creator eine nahestehende Person von sich weg, später posiert er mit einer Gruppe herumstehender NPCs für ein Selfie, lässt sich in einer Badewanne einseifen und legt sich in Erwartung eines vorbeifahrenden Zuges auf die virtuellen Gleise.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Twitter, wo Blurbs den Zusammenschnitt unter anderem hochgeladen hat, freuen sich Kommentierende über seinen Einfallsreichtum und drücken das mit Worten wie „Ernsthaft genial“ aus. Ähnlich könnten die Reaktionen der Community übrigens auch ausfallen, wenn tatsächlich, wie in einem kürzlichen Leak vermutet, eine Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 noch im August erscheint.

Quellen: Polygon, Twitter /@Blurbstv