Red Dead Redemption 2: Fans deswegen frustriert von Rockstar Games – nutzen Humor zur Verarbeitung

Je nachdem von welchem Spiel ihr Fan seid, gehört ihr entweder zu den Glücklichen, die sich gefühlt jede Woche über ein neues Update freuen dürfen, oder müsst dabei zusehen, wie euer geliebtes Game auf der Festplatte seiner Entwickler*innen Staub fängt. Die Community hinter Red Dead Redemption 2 muss sich leider zur zweiteren Gruppe zählen.

Die Verantwortlichen von Rockstar Games haben sich seit dem Release im Jahr 2018 zu wenig Nachlieferungen hinreißen lassen. Dabei ist das Western-Abenteuer ein absoluter Erfolgshit und entsprechende Zusatzinhalte würden mit Sicherheit wie heiße Brötchen von der Theke fliegen. In einem Reddit-Thread, der zu dem Thema angelegt wurde, sammeln Fans Bekundungen ihres Frustes.

Red Dead Redemption 2: Kommt da irgendwann nochmal was?

Angestoßen hat die Diskussion ein Beitrag, der ein bekanntes Meme enthält, das auf die Situation rund um Red Dead Redemption 2 gemünzt ist. Auf dem Bild ist eine Mutter Frau zu sehen, die in einem Pool ein Kind über die Wasseroberfläche hebt, während im Vordergrund ein weiteres Kind gerade so den Kopf an die Luft halten kann. Symbolisch, wie durch die Beschriftung erkenntlich, soll hier Rockstar Games abgebildet sein, wie sie sich liebend um GTA 5 kümmern, während RDR2 vernachlässigt wird.

Hier der besprochene Beitrag:

Diesem Vergleich ist schwer zu widersprechen, denn immerhin darf der fünfte Teil von Grand Theft Auto sich mittlerweile, genauer gesagt seit März, mit einer aufwendig polierten Enhanced Edition schmücken. Von Red Dead Redemption 2 hingegen gibt es nicht mal eine Next-Gen-Version, also eine auf die modernen technischen Standards der PlayStation 5 und Xbox Series angepasste Auflage.

Aber warum fließen denn eigentlich so wenig Ressourcen in das Wild West-Meisterwerk? Die Kommentare auf Reddit deuten mehrfach auf eine bestimmte Annahme hin: „Warum sich Mühe Mit RDR2 machen, wenn GTA 5 eine Gelddruckmaschine ist? Sicher, RDR2 ist auch massiv erfolgreich, aber GTA 5 ist auf einem ganz anderen Level“, wie es ein*e Nutzer*in ausdrückt.

Aber nicht überall im Internet wird bezüglich der Abenteuerreise von Arthur Morgan Trübsal geblasen. Auch Hoffnungen sind momentan ein großes Thema, nämlich in Bezug darauf, dass eine Überarbeitung von Red Dead Redemption 2 für die aktuelle Konsolengeneration quasi schon vor der Tür stehen könnte.

