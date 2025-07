Das wohl beliebteste Westernspiel auf dem Markt, Red Dead Redemption 2, fasziniert in vielerlei Hinsicht. Unter anderem sind es die detaillierten Landschaften, die das Gefühl von Freiheit und der Wildheit der Natur gleichermaßen vermitteln, welche in den Lobeshymnen zu dem Titel Erwähnung finden.

Trotzdem gibt es Punkte, in denen Rockstar Games die Umgebung hätte anders gestalten sollen, wie ein kürzlicher Beitrag auf Reddit nochmal unter Beweis stellt. Ein Fan wünscht sich beispielsweise einen Zusatz in der Spielwelt, den auch einige andere Mitglieder der Community nur zu gerne sehen würden.

Red Dead Redemption 2: Warum gibt es hier keine Zivilisation?

Nutzer*in Gloomy_Albatross3043 hat bei Reddit die Meinung kundgetan, dass es in dem Gebiet Grizzlies wirklich eine Stadt hätte geben sollen. Die Begründung dafür: Das Areal sei wunderschön, würde aber nicht ausreichend genutzt werden. Ein bestimmter Film hat außerdem dazu beigetragen, dass dieser Gedanke entstanden ist. „Ich habe The Hateful Eight geschaut und dadurch ist mir klar geworden, wie sehr ich Winter-Settings für den Wilden Westen liebe“.

Hier der besprochene Post:

Es existiert in der Schneelandschaft zwar eine Siedlung, diese ist allerdings verlassen. Früher war hier nämlich Minenarbeit im Gange, die nach dem großen Sturm im Jahr 1884 jedoch niedergelegt werden musste.

Als letztes Überbleibsel davon besteht die Geisterstadt Colter. Wenn es nach den sich hierzu aussprechenden Stimmen auf Reddit ginge, hätte Grizzlies noch mehr Lebendigkeit vertragen können, um diesem Teil der Karte stärkere Bedeutung zu verleihen und Spieler*innen weitere Gründe zu liefern, dort auch im späteren Verlauf häufiger vorbeizuschauen.

Vorschläge von der Community

Einige Vorstellungen davon, wie das hätte aussehen können, teilen die Fans untereinander in den Kommentaren. „Es hätte einen Shop für Jagdausrüstung geben können, für dann, wenn man dort Jagen gehen möchte“, schlägt beispielsweise eine Person vor. Auch eine Spurensuche mit Stoff für Theorien in der Community, welche darauf abzielen, die Geschichte von Colter aufzudecken, wäre auf Anklang gestoßen.

Genauso wie der Vorschlag, dass sich erst eine neue Stadt in dem Gebiet aufbaut und deren Entwicklung nach und nach mitverfolgt werden kann. Mindestens aber einen einfachen Handelsposten würden einige Spieler*innen gern in der alpinen Tundra sehen.

Ein Kommentar stellt die Frage in den Raum, ob ein künftiges Update eventuell ähnliche Zusätze bringen könnte. Leider jedoch ist Rockstar Games nicht mehr daran interessiert, Red Dead Redemption 2 irgendwelche neuen Inhalte hinzuzufügen, wie ein*e ander*e Nutzer*in daraufhin anmerkt.

Heißt aber nicht, dass eine Mod nicht möglicherweise Abhilfe schafft. Von denen gibt es immerhin eine beachtliche Menge. Empfehlen lässt sich unter anderem ein Gameplay-Zusatz für Red Dead Redemption 2, der eine Schatzjagd mit ins Spiel einbringt.

Quellen: Reddit r/reddeadredemption