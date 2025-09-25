Red Dead Redemption 2: Fans geben kuriose Tipps, auf die sie selbst erst viel zu spät gestoßen sind – „das muss ich ausprobieren“

Red Dead Redemption 2 hat, genau wie Protagonist und Revolverheld Arthur Morgan, bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel – 2018 ist immerhin schon sieben Jahre her.

Das hindert Fans natürlich nicht daran, noch immer durch den wilden Westen zu streifen, ihre Pferde zu streicheln und ihre Waffen zu pflegen. Trotz hunderter oder gar tausender Spielstunden stolpern viele dabei erst spät über wichtige oder hilfreiche Mechaniken, die sie gerne von Anfang an gewusst hätten.

Red Dead Redemption 2: Hilfreiche Tricks, die ihr vielleicht noch nicht kennt

Losgetreten hat die Aktion Nutzer*in Gunslingerofthewildw im Subreddit von Red Dead Redemption 2. Er oder sie will wissen: Von welcher Gameplay-Mechanik habt ihr erst vor Kurzem erfahren, hättet sie aber gerne bereits zu Beginn gekannt? Dabei nennt er oder sie auch direkt selbst ein Beispiel: „Ich habe gerade während meines dritten Durchgangs gelernt, dass das Spiel mitzählt, wie viele Kills ich mit welcher Waffe gemacht habe, genau wie die Zahl der Kopfschüsse.“

Hier findet ihr den ganzen Thread:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre oder seine Idee trug in kürzester Zeit Früchte, denn die Kommentare sind voll mit ähnlichen Funden. Nach 3.000 Stunden hat Neddlings55 beispielsweise herausgefunden, „dass man A gedrückt halten kann und das Pferd dann eine bestimmte Geschwindigkeit beibehält und sich an Gangmitglieder anpasst, mit denen man reitet.“ Durchaus nützlich, wenn ihr mal wieder mit mehreren Mitstreiter*innen durch die Prärie zieht.

Gut zu wissen nämlich: Das geht nicht nur mit Gangmitgliedern, wie Gunslingerofthewildw erklärt. Neddlings55 bedankt sich für den Tipp: „Das muss ich ausprobieren“ und dürfte damit den Tonus treffen, der sich durch den gesamten Thread zieht. Wenn ihr selbst ab und an noch Red Dead Redemption 2 anwerft, lohnt sich ein genauerer Blick auf die vielen Tricks und Mechaniken, die die Fans auf Reddit erläutern, jedenfalls definitiv.

Lesetipp: Unser Test zu Red Dead Redemption 2

Reicht euch das hingegen nicht, weil ihr das Spiel bereits wie eure Westentasche zu kennen glaubt, gibt es vielleicht noch einen anderen guten Grund, Rockstars Sequel-Epos zu starten. Dank einer Gratis-Mod könnt ihr die ohnehin schon üppige Grafik von Red Dead Redemption 2 jetzt nämlich noch eine Ecke hübscher machen.

Quelle: Reddit /@Gunslingerofthewildw, Neddlings55