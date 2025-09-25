Red Dead Redemption 2: Fans stoßen nach sieben Jahren auf Geheimnis – „hat dieses Spiel überhaupt ein Ende?“

Obwohl die Jahre auch für Rockstars Wilden Westen bereits ins Land gezogen sind, erfreut sich Red Dead Redemption 2 noch immer stetiger Beliebtheit. Kein Wunder, immerhin ist selbst nach all der Zeit, die es den Open World-Evergreen mittlerweile gibt, noch längst nicht jedes kleine Wunder entdeckt.

Satte sieben Mal musste der Wandkalender ausgetauscht werden, ehe Fans ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet haben. Ein Zeugnis für die Detailverliebtheit der Entwickler*innen, die unsere Blicke nur zu gern von den vielen versteckten Spielelementen lenken, um uns so bis zum heutigen Tag immer und immer wieder zu überraschen. Dies beweist mitunter der jüngste Fund, den die Community gerade feiert…

Red Dead Redemption 2: Spielende stoßen auf geheimen Shop – satte sieben Jahre nach Release

Abseits seiner fesselnden Geschichte, dem spaßigen Gameplay und dem grafischen Glanz, den uns ein Red Dead Redemption 2 auch im Jahre 2025 noch immer zu bieten vermag, ist es seine offene, von liebenswerten Nuancen nur so übersäte Spielwelt, die Cowgirls und -boys bis heute in den Bann zieht – und so schnell nicht mehr loslässt. Völlig gleich, ob ihr voll Begeisterung dabei zuseht, wie ein von Patronen durchlöcherter Wassertank nur bis knapp unterhalb seiner Einschusslöcher abfließt, oder euch die realistische Zersetzung toter Tierkadaver in Abhängigkeit der Wetterbedingungen fasziniert – Rockstar scheint an wirklich alles gedacht zu haben.

Dies dürfte mitunter Grund dafür sein, dass die Community auch nach all der Zeit, in der der zweite Teil des Wild West-Abenteuers seine Fans begeistert, noch immer auf allerlei kleine Geheimnisse und Details stößt, die die Spielwelt nur noch lebendiger erscheinen lassen. Auf Reddit teilte jüngst eine Nutzerin oder ein Nutzer ihre oder seine neueste Entdeckung: Ein Gemüseladen in Saint Denis, der nicht auf der Karte verzeichnet und nur all zu leicht zu übersehen ist, wenn man bislang keinen Wind von ihm bekommen hat. Er liegt am Ende einer Gasse, gut versteckt hinter einem Zaun, über welchen es zu klettern gilt. Hier bietet euch ein Verkäufer Karotten und Mais an – ganz im Schatten des Rests der Stadt.

Den entsprechenden Post findet ihr hier:

Am Marktstand könnt ihr frische Produkte, also allerhand Obst oder Gemüse kaufen, indem ihr euch diesem einfach nähert. Doch Achtung: Ist eure Ehre zu niedrig, bleibt euch keine andere Möglichkeit, als den armen, hart arbeitenden Händler zu bestehlen, wenn ihr in den Besitz seiner Waren gelangen wollt. Die Reaktionen auf den Fund fallen erwartungsgemäß beeindruckt aus, liest man hier Kommentare wie „+Ehre dafür, dass du Hunderte von Rollenspielern sehr glücklich gemacht hast. Aber mal im Ernst, hat dieses Spiel überhaupt ein Ende?“.

Die Antwort auf die Frage kann sich ebenso sehen lassen: „Ich weiß es nicht. Ich habe es etwa elf Mal gespielt und finde immer wieder neue Wege, es zu genießen. Dieses Mal habe ich so realistisch wie möglich gespielt.“ Weitere Wortmeldungen stimmen ein, zeigen sich ebenso überrascht wie begeistert von der Entdeckung des Gemüseladens. Dieser fügt sich nahtlos in das großartige Gesamtbild des Titels ein, das für den riesigen Erfolg entscheidend gewesen sein dürfte. Und wer weiß, womöglich arbeitet Rockstar ja auch schon an einem Nachfolger von Red Dead Redemption 2, der trotz des anhaltenden Hypes mit Kusshand genommen werden dürfte.

