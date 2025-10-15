Red Dead Redemption 2: Fans trauern jetzt um diesen Star — „er wird immer einer von uns sein“

Wer das opulente Wild West-Abenteuer Red Dead Redemption 2 mit Passion gezockt hat, wird sich dessen Faszination wohl für viele Dutzend Stunden nicht entzogen haben können. Dabei haben sich bei so manchen Spieler*innen sicherlich bestimmte Szenen nachhaltig ins Gedächtnis gebrannt.

Dazu gehört unbestritten eine Sequenz, in der Protagonist Arthur Morgan nach einer entscheidenden Quest durch die Nacht zurück zu seinem Camp reitet – unterlegt mit dem passenden atmosphärischen Song. Dessen Sänger ist nun viel zu früh gestorben.

Red Dead Redemption 2: „Unshaken“-Sänger D’Angelo verstorben

Wie beliebt der besagte Song „Unshaken“ ist, zeigt, dass er der meistgestreamte des Soundtracks von Red Dead Redemption 2 ist. Sänger D’Angelo selbst war großer Fan des Franchise von Rockstar Games – nun ist der Sänger mit nur 51 Jahren gestorben. Der begnadete R&B- und Soul-Sänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer hieß, verlor am Dienstagmorgen seinen Kampf gegen den Krebs.

Neben vielen Weggefährt*innen bekundet auch Rockstar Games sein Beileid:

Der Sänger hätte selbst bei Rockstar für eine Kollaboration angefragt, nachdem er Red Dead Redemption 2 während der Entwicklung anspielen dürfte (via Gamespot). Die Spieleschmiede zeigte sich geehrt von dem Interesse und lud D’Angelo ein, einen Song für den Soundtrack beizusteuern – der in einem der emotionalsten Momente des Spiels gipfelt.

„Ich kann nicht an Red Dead Redemption 2 denken, ohne an diesen Song zu denken“, schreibt MBG auf Twitter. „Einer der besten Momente der Videospielgeschichte, wenn du reitest und dieser Song beginnt.“ KifflomGames ergänzt: „Er wird immer ein Außenseiter sein – er wird immer einer von uns sein. Ruhe in Frieden, und endlosen Dank für einen wunderschönen Song für eines der besten Videospiele aller Zeiten.“

D’Angelo debütierte im Jahr 1995 mit dem Album Brown Sugar, produzierte in den letzten 30 Jahren jedoch nur zwei weitere, zuletzt 2014 das Werk Black Messiah. Dennoch galt der US-Amerikaner als einer der talentiertesten Künstler seines Genres, arbeitete gerade an seinem neuen Album – hatte jedoch auch viel mit Drogenproblemen zu kämpfen. Sein Schaffen wird nicht zuletzt in Red Dead Redemption 2 weiterleben.

