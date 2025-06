Red Dead Redemption 2 mit „filmischer Klarheit“ – Upgrade jetzt kostenlos laden

Schnell! Welche Blockbuster-Games jüngerer Videospielgeschichte sind wie GTA – nur mit Pferden statt Autos, und mit wildem Westen anstelle von Großstadtdschungel? Richtig, die Antwort lautet natürlich: Rockstar Games‘ Red Dead Redemption – erster und zweiter Teil. Für die Fortsetzung wurde jetzt eine neue Fan-Mod veröffentlicht, die insbesondere für Grafik-Fanatiker*innen lohnen könnte.

Auf den selbsterklärenden Namen „HDR – High Definition Redemption“ hört diese Fan-Modifikation. Am 9. Juni von Modder*in patman023 auf der Plattform Nexus Mods hochgeladen. Mithilfe einer sogenannten ReShade-Voreinstellung, soll die PC-Version von Red Dead Redemption 2 in neuer „filmischer Klarheit“ erstrahlen, so die dazugehörige Beschreibung. Doch dieser Gratis-Download trifft nicht nur auf Gegenliebe …

Red Dead Redemption 2: Neue Grafik-Mod für HDR-Effekte veröffentlicht

In der Kommentarspalte von Nexus Mods schreibt ein*e Nutzer*in: „[…] das Spiel [verfügt] bereits über eine HDR-Implementierung […], die nach den Wünschen des Benutzers angepasst werden kann“. Eine andere Person stimmt dieser Feststellung unumwunden zu, gibt allerdings zu bedenken: Nicht jeder und jedem reichen die schon in der PC-Version von Read Dead Redemption 2 verbauten HDR-Einstellungsmöglichkeiten aus.

Ob euch die durch die Mod High Definiton Redemption angepriesenen, schärferen HDR-Effekte zusagen, müsst ihr letztlich selbst ausprobieren. Für die Installation benötigt ihr logischerweise den ReShade-Installer. Das Herunterladen des ReShade-Installationsprogramms ist jedoch nur der erste Schritt. Die restlichen, notwendigen Klicks werden euch freundlicherweise in einer, der Mod-Seite auf Nexus Mods beiliegenden, Installationsanleitung erklärt. Was den Funktionsumfang des Ganzen anbelangt, soll die Mod das „visuelle Potenzial von Red Dead Redemption“ entfesseln.

Was kann die Mod High Definition Redemption?

Von einem filmartigen Look ist also die Rede. Erreicht werden dürften die neuen Schauwerte mithilfe nachgebesserter Kontraste, schärferen Umgebungstexturen oder beispielsweise geglättetem Kantenflimmern. Anschaulich verdeutlichen die anhängigen Vorher-Nacher-Bilder den Unterschied. Diese lassen bereits auf den ersten Blick erkennen: Mit der ReShade-Mod sieht Red Dead Redemption 2 ein klein wenig kontrastreicher und farblich intensiver aus, zumindest bilden das die hochgeladenen Vergleichsbilder ab.

Ob euch ein HDR – High Definition Redemption wirklich die gewünschte, cineastische Präsentation beschert, müsst ihr selbst herausfinden. Apropos Arthur Morgan & Wildwest-Wüstlinge: Für Red Dead Redemption 2 könnte bald ein großes Update in den Bahnhof einfahren.

