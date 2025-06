Red Dead Redemption 2 mit “fotorealistischer Grafik” – Upgrade jetzt kostenlos laden

Obwohl ursprünglich 2018 veröffentlicht, ist Red Dead Redemption 2 bis heute beileibe kein unansehnliches Spiel. Wer die Grafik-Einstellungen hochkurbelt, bekommt eine an Fotorealismus grenzende, offene Spielwelt auf die Augen – wobei vor allem die optisch beeindruckenden Wettereffekt die Kinnladen herunterklappen lassen. Trotzdem legt die Fan-Community regelmäßig nochmal eine Schippe drauf.

„VESTIGIA 2.0 – A Visual Mod“ nennt sich eines dieser kleinen Modding-Meisterwerke. Ursprünglich am 15. Mai auf Nexus Mods hochgeladen, den Spielenden komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt, wurde zuletzt am 6. Juni ein Update nachgeschoben. Das Gratis-Angebot versteht sich einerseits als Nachfolge-Projekt zur ersten Vestigia-Mod von Nutzer*in no12mods. Andererseits wirbt man mit „fotorealistischer Grafik“ für Red Dead Redemption 2 in der Beschreibung. Ein leeres Versprechen?

Red Dead Redemption 2: Neue Grafik-Mod auf Nexus Mods laden

Das Vorgänger-Projekt namens „VESTIGIA Legacy Version“ wurde übrigens archiviert. Die jetzt neu herausgebrachte Mod 2.0 spiegelt den aktuellen Entwicklungsstand wider, sollte für Grafik-Liebhaber*innen die bevorzugte Wahl darstellen – dennoch steht die Legacy-Mod wahlweise noch zum Download bereit. Wie eingangs angemerkt, legt diese grafische Frischzellenkur den Fokus auf eine noch realistische wirkendere Präsentation – vor allem was die virtuellen Landschaften anbelangt.

YouTube-Video zur Mod mit einer Länge knapp zweieinhalb Minuten:

Doch was genau holt ihr euch mit dem Download letztlich auf die Festplatte? Nun, VESTIGIA 2.0 – A Visual Mod ist vollgepackt mit grafischen Feinjustierungen, beginnend bei natürlicher wirkenden Wetterübergangen, überarbeiteten Partikeleffekten für Regen, Schnee und Hagel, oder auch einem sanierten Windsystem. Letzteres beinhaltet beispielsweise feine Anpassungen beim aus den Mündern der Charaktere austretenden Atem, oder Rendering von Schnee.

Unmittelbarer veranschaulicht oben verlinktes YouTube-Videos, für welchen optischen Leckerbissen ihr euch bereitmachen dürft. Wie gewohnt auf Nexus Mods, liegt auch diesem Modding-Kleinod eine leicht verständliche Installationsanleitung bei. Der Umfang des Downloads bleibt mit 1,8 Megabyte übersichtlich. Schöne Schauwerte also – die wie in der Community ankommen?

Fan-Feedback zur neuen Grafik-Mod

Fast 10.000 Mal wurde Vestigia 2.0 zum Zeitpunkt jetzt (16. Juni) bislang heruntergeladen – und auch in der Kommentarspalte auf Nexus Mods haben sich bis dato nahezu 200 hinterlassene Wortmeldungen eingefunden. Neben technischen Fragen, wie der, ob sich die Mod mit andere, kleinen Modding-Projekten verträgt, ist hauptsächliche eine positive Resonanz zu beobachten. Nutzer*innen-Postings wie „Großartige Mod, gute Arbeit“, „[…] deine Mod ist unfassbar schön!“, oder „[…] macht genau das, was ich mir für Red Dead Redemption 2 schon lange gewünscht habe“ belegen das.

Bei allem euphorischen Echo: Letzten Endes müsst ihr selbst herausfinden, ob dieses Angebot aus der Fan-Werkstatt für das Open-World-Epos von Rockstar Games euren Augen schmeichelt – oder ob’s doch Red Dead Redemption 2 in „filmischer Klarheit“ sein soll.

