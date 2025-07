Red Dead Redemption 2: Gameplay-Upgrade bringt jetzt legendäre Charaktere zurück – komplett kostenlos laden

Modding-Nachschub gibt es für die große, weite Western-Welt von Red Dead Redemption 2 mehr als genug – da kann es selbst für das härteste Cowgirl vor dem Bildschirm zur Herausforderung werden, die sprichwörtliche Spreu vom Weizen zu trennen. Eine neue Modifikation, die Wildwest-Fans allerdings begeistern dürfte, ist Beecher’s Hope Gang Mod.

Am 12. Juli erstmals auf Nexus Mods von Modder*in johhnymarston veröffentlicht, führt das Stück Software gleich vier legendäre Charaktere aus Red Dead Redemption 2 wieder zusammen – genauer Protagonist Arthur Morgan, den geschickten Jäger Charles Smith, den furchtlosen Outlaw Sadie Adler und die charismatische Karen Jones. Und zwar in einer entscheidenden Stelle des Spiels.

Red Dead Redemption 2: Neue Fan-Mod bringt die fantastischen Vier zurück

Mal Hand aufs Herz und nicht ganz frei von Spoilern: Das Finale von Red Dead Redemption 2 ist schon eine emotionale Wucht – wenn mancher, über die Spielzeit ans Herz gewachsene, Charakter das Leben lassen muss. Fans von Rockstars zweiter Western-Odyssee wissen natürlich, dass die Farm Beecher’s Hope der Schauplatz des Epilogs ist. Die passenderweise mit Beecher’s Hope Gang betitelte Mod bringt eben genau dort das Vierergespann zurück.

Dieses YouTube-Video zeigt die Mod in Aktion:

Im Kern ist die Mod unspektakulär – und wird doch das Herz von Red Dead Redemption 2-Fans erwärmen. Schließlich katapuliert sie, wie eingangs erwähnt, die vier unvergessenen Charaktere Arthur, Charles, Sadie und Karen zurück nach Beecher’s Hope. Dabei verhalten sich die Charaktermodelle eher wie Statist*innen – stehen oder sitzen herum, gehen umher.

Eigene, neue Dialoge oder gar Missionen wurden den Charakteren von johhnymarston keine zugeschustert. Der überschaubare Umfang der Mod hält Fans aber nicht davon ab, sich in Begeisterung zu üben. „Diese Mod ist so fantastisch“ oder „Das ist wirklich total krass“ sind zwei Beispiele aus der Kommentarspalte von Nexus Mods, die zeigen: Die Mod findet in der Community durchaus Anklang.

So ladet ihr die Mod herunter

Für die Installation ist, neben dem Basisspiel Red Dead Redemption 2 natürlich, eine weitere Modifikation vonnöten. ScriptHookRDR2 V2 ist allerdings ebenfalls unkompliziert über die beliebte Modding-Plattform beziehbar. Darüber hinaus findet ihr wie immer eine leicht verständliche Installationsanleitung beim entsprechenden Eintrag zur hier vorgestellten Mod.

Passend zum knapp bemessenen Umfang, fällt auch die Download-Größe von Beecher’s Hope Gang Mod für Red Dead Redemption 2 leichtgewichtig aus. Gerade mal 85 Kilobyte bringt das Modding-Kleinod auf die Waage – und das dazu komplett kostenfrei. Ihr benötigt allerdings einen aktiven Account auf Nexus Mods. Ein solcher lässt sich jedoch mithilfe einer gültigen Mailadresse unkompliziert einrichten.

Falls ihr euren Modding-Content für das vielleicht beste Western-Abenteuer auf dem heimischen Bildschirm etwas ballistischer mögt, möchten wir euch gerne die W.E.R.O.-Mod für Red Dead Redemption 2 in den Lauf packen.

