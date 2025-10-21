Red Dead Redemption 2 überrascht mit genialem Gameplay-Upgrade – komplett kostenlos laden

Ganz klar: Coole, neue Modifikationen stehen auf der beliebten Plattform Nexus Mods wenig überraschend an der Tagesordnung – doch RDR 2 Random World Encounters eben für Red Dead Redemption 2 ist ein Mod-Kracher, der zwischen sonstigem Modding-Einerlei funkelnd hervorsticht. Aber was genau erhaltet ihr im Zuge des 178 Kilobyte leichten Downloads?

Zunächst einmal bekommt ihr eine Fan-Modifikation, die zwar erst seit dem 16. Oktober bereitgestellt wird, jedoch seither fast schon 1.000 Mal heruntergeladen wurde (Stand: 20. Oktober) – zudem aus der Community mit Wortmeldungen wie „Ich mag diese Mod wirklich“ oder sogar „Heiliger Bimbam! Fantastische Arbeit!“ umarmt wird. Für Fans von Red Dead Redemption 2 lohnt also ein genauerer Blick …

Red Dead Redemption 2: Neuer Gratis-Download stellt Spielwelt auf den Kopf

Was Modder EverettHitch mit seiner Kreation RDR 2 Random World Encounters gestemmt hat, ist einerseits beeindruckend. Immerhin ergänzt seine Modifikation die große, weite Wildwestwelt von Red Dead Redemption 2 sozusagen um den Chaosfaktor: So werden euch nach der Installation wie zufällig sich bekriegende NPCs begegnen, ebenso Zusammentreffen mit wilden, den menschlichen Charakteren zu Leibe rückenden Tieren keine Seltenheit sein. Andererseits ist das längst nicht alles, was dieser neueste Gratis-Download auffährt.

Zu den Zufallsereignissen, auf die ihr euch als Spieler*in gefasst machen müsst, zählen mitunter euch überfallende Banditen oder bockende Pferde, aber auch dynamische Wetterereignisse. Wer ganz genau wissen möchte, inwiefern diese Mod Rockstars Open World umkrempelt, riskiert einfach einen Blick in die entsprechende Beschreibung – und entdeckt dort sechs unterschiedliche, augenzwinkernd benannte Ereignisse.

Lesetipp: Red Dead Redemption 2 endlich mit grandiosem Gameplay-Upgrade

Die insgesamt sechs Ereignisse, welche einen Ritt durch das Herz Amerikas so fuchsteufelswild machen, sind: NPC Fight Club, „Wieso sind alle sauer auf mich?“, Naturdokumentation auf Abwegen, Der große Wagenraubvorfall, „Gib mir deine Brieftasche!“ und „Schnall‘ dich an, Cowboy!“. Beispielsweise bei NPC Fight Club beginnen zwei Nichtspielercharaktere in eurer Nähe, sich scheinbar grundlos gegenseitig zu verdreschen.

Hingegen bei „Wieso sind alle sauer auf mich“ richtet sich die Wut irgendeines Charakters geradewegs auf euch – vollkommen grundlos und maximal aggressiv. Ihr seht: In diesem Modding-Kleinod von EverettHitch steckt nicht nur viel spielerisch spaßiges Gewaltpotenzial, des Weiteren auch eine aufgemöbelte Wildwestwelt, die Zufalls-generierten Spielspaß bereithält. Wer Arthur Morgan & Co. gleich einen ganzen Weltkrieg vor die Flinte schubsen möchte, ist übrigens mit einer anderen Gratis-Perle für Red Dead Redemption 2 bestens bedient.

Quellen: Nexus Mods / EverettHitch, winteRlef, MAKEANORMALUSERNAMEKAMILLO