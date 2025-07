Red Dead Redemption 2: Komplett kostenloses „verbessertes Kampf-Gameplay“-Upgrade begeistert jetzt

Ein Red Dead Redemption 2 so umkrempeln, dass daraus die „echte Spaghetti-Western“-Erfahrung erwächst? Sowas oder zumindest Ähnliches hat Modder*in VolaticWolf bereits am 21. Mai 2021 auf die Beine gestellt – und zuletzt am 22. Juni wurde das neueste Update für diese Mod „W.E.R.O (Western Euphoria Ragdoll Overhaul)“ bereitgestellt.

Wir erinnern uns: Im ersten Red Dead Redemption wirbelten niedergeschossene Gegner merklich stilisierter als später in Teil zwei über den Bildschirm. Was dann in Red Dead Redemption 2 einerseits deutlich realistischer wirkte, ließ für andere jene leicht überdrehte Gewaltdarstellung missen, die Genre-Freunde spätestens seit Sergio Corbucci-Filmklassikern wie Django oder Leichen pflastern seinen Weg wertschätzen. Dankenswerterweise bringt diese Fan-Mod das entscheidende Fünkchen Corbucci zurück in die Rockstar-Fortsetzung.

Red Dead Redemption 2: Neue Gratis-Mod für mehr Ragdoll-Action

Man muss nicht die Italo-Western von Sergio Corbucci oder Sergio Leone lieben, um mit der Fan-Mod „W.E.R.O (Western Euphoria Ragdoll Overhaul)“ etwas anfangen zu können. Was dieses Gratis-Angebot, hochgeladen auf Nexus Mods bereithält, ist jenes aus dem ersten Red Dead Redemption bekannte Physik-System – oder zumindest eine Annäherung daran. Laut Meinung des Mod-Erstellers, weisen Veröffentlichungen aus dem Hause Rockstar seit GTA 5 eine entscheidende Schwachstelle auf: Die Euphoria-Physik-Engine wurde im Vergleich zu der Zeit vor dem fünften Grand Theft Auto weniger gut.

Lesetipp: Red Dead Redemption 2: Großes Grafik-Upgrade steht bevor

Dementsprechend bemüht sich diese Modifikation redlich, die Physik-Effekte aus dem ersten Open-World-Epos nach Red Dead Redemption 2 zu verfrachten. Doch damit nicht genug: Wie es in der Beschreibung heißt, erwartet euch außerdem „verbessertes Kampf-Gameplay“ – was sich beispielsweise dadurch zeigen soll, dass die Körper von Gegnern dynamisch auf Schüsse reagiert, oder sich allgemein jeder einzelne, abgegebene Schuss unterschiedlich bei gegnerischen Revolverheld*innen auswirkt. Ob die ihr Versprechen einlösen kann, könnt ihr auf Nexus Mods ziemlich zügig selbst herausfinden.

Der Download von „W.E.R.O (Western Euphoria Ragdoll Overhaul)“ für Red Dead Redemption 2 bringt gerade mal schlanke 282 Kilobyte auf die Waage. Heruntergeladen wurde das Ganze bisher fast 500.000 Male (Stand: 16. Juli). In der dazugehörigen Kommentarspalte auf Nexus Mods tummeln sich tausende Wortmeldungen – wobei Modder*in VolaticWolf dort zuoberst die am häufigsten gestellten Fragen zur Mod angehangen hat. Unter den Kommentaren finden sich auch aktuelle Wortmeldungen wie „Fantastische Mod!“, oder „Diese Mod ist großartig“, was unterstreicht, wie sehr dieses Modding-Kleinod auf Anklang in der Community trifft.

Falls ihr jetzt das Gunplay aus Red Dead Redemption 2 wirklich kernsanieren wollt, ist auch ein anderes Kostenlos-Angebot ans Herz zu legen – welche den Colt erst so richtig zum Glühen bringt.

Quellen: Nexus Mods / VolaticWolf, peeha, Hans30001