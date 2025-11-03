Red Dead Redemption 2: Jetzt tierisches Grafik-Upgrade kostenlos laden – „Absoluter Höhepunkt“

„Sappralott!“, möchte man erstaunt ausrufen – immerhin stecken in Red Dead Redemption 2 mehr Tiere, die es in das Wildwest-Epos geschafft haben, als man meinen möchte. Genauer gesagt: Rund 200 verschiedene Tierarten laufen euch in dem Rockstar-Titel vor die Flinte.

Von flauschigen Häschen, Ehrfurcht einflößenden Hirschen, einer bunten Vogelschar von Krähen, Gänsen oder sogar Papageien, versammelt sich in der Open World (fast) alles, was Mutter Natur hergibt. Unter all jenen Tieren, tummeln sich euch einige besonders schuppige, besonders gefräßige Kollege – nämlich die Alligatoren. Dieselbe sind jetzt nur einen Gratis-Download davon entfernt, noch ein Fünkchen schärfer auszusehen.

Red Dead Redemption 2 – neue Grafik-Mod zu einem Tier, dass es geschafft hat

Das, was zur Mod-Beschreibung zu HD Gators von AClassySliceOfToast nachzulesen ist, bekommt ihr auch: „Überarbeitet alle Alligatoren mit hochauflösenden Texturen […]“. Und so überschaubar der Funktionsumfang der Modifikation, genauso übersichtlich bleibt die Download-Größe mit gerade mal 15,9 Megabyte – die ihr euch, wie gewohnt auf NexusMods, mithilfe eures gültigen Accounts unkompliziert auf die Festplatte kippt.

Übrigens: Ein solcher, ebenfalls komplett kostenloser Account auf der beliebten Modding-Plattform, lässt sich mithilfe einer gültigen Mailadresse zügig einrichten – das heißt, selbstverständlich muss sich zudem Red Dead Redemption 2, also das Spiel selbst, auf eurer Festplatte befinden. Ist das alles gegeben, werdet ihr vermutlich schnell herausfinden, wieso Spieler*innen in der Kommentarspalte auf Nexus Mods dieses kostenlose Grafik-Update mit Wortmeldungen wie „Absoluter Höhepunkt“ oder „Ein Klassiker!“ umarmen, sich aber auch augenzwinkernd gemeinte Stimmen einfinden wie: „Ich mag Kröten“.

Lesetipp: Gratis-Download zu Red Dead Redemption 2 bringt Feature zurück

Wer nach einem optisch beeindruckenden Grund sucht, weswegen der Download von HD Gators für Red Dead Redemption 2 lohnt, muss nur die beim entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods hinterlegten Vergleichsbilder betrachten. Dort seht ihr beispielsweise: Einen im Schlamm liegenden Alligator, dessen ledrige Haut von einer schwammigen Textur bedeckt ist – gegenübergestellt mit einer solchen Panzerechse, grafisch aufgewertet mit der Mod.

Zweitere ist überzogen von knackscharfen Texturen, welche das mächtige Urviech erst so richtig bedrohlich aussehen lassen. Falls ihr euch an ledrigen Häuten und anderen, gestochen scharfen Oberflächen in Red Dead Redemption 2 nicht sattsehen könnt: In unserer Liste findet ihr die fünf besten Grafik-Upgrades zum Western-Kracher.

Quellen: Nexus Mods / AClassySliceofToast, oofkal, Venomfxz, deleted97633283