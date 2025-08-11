Red Dead Redemption 2: Grafik-Upgrade mit Effekt wie im „echten Leben“

Jetzt ist es schon wieder passiert – und eine nächste Fan-Modifikation, die sich einem ganz bestimmten Detail im wilden, wilden Westen von Red Dead Redemption 2 widmet, kommt auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods hereingeritten.
Beta Heartland – Rock and Soil 2.0 wird den Spieler*innen des Open-World-Westerns aus dem Hause Rockstar seit dem 2. August zum Download angeboten. Seither wurde das Modding-Kleinod um ein Update am 7. August ergänzt – und bis heute könnte sich dieses feine Grafik-Upgrade für jene Wildwest-Pistoleros eignen, für die Fels- und Bodentexturen in Red Dead Redemption 2 noch nie so ganz richtig ausgesehen haben.
Red Dead Redemption 2: Neue Mod überarbeitet Felsentexturen
Welchen Umfang karrt die Mod Beta Heartland – Rock and Soil 2.0 für Red Dead Redemption 2 also heran? Ganz simpel ausgedrückt: Dieser Download von TheUniqueRaptor „ändert die Felsen- und Bodentexturen der Heartlands, um sie denen der Beta-Version des Spiels anzugleichen“. Wer nicht ganz sattelfest im virtuellen Western-Kosmos sitzt: Die Heartlands befinden sich im Zentrum von New Hanover, einem der fünf US-Bundesstaaten aus der offenen Spielwelt. Ein Teil dieser Landschaft ist auch von markanten Felsformationen gekennzeichnet – welchen sich die Fan-Mod widmet.
Die Heartlands aus Red Dead Redemption 2:
Der Funktionsumfang von Beta Heartland umfasst vor allem ein entscheidendes Element: Die Farbgestaltung der Felsentexturen wurde einerseits denen aus der Beta-Version des Abenteuerspiels nachempfunden. Andererseits wurden solche Beta-Texturen teils mit im veröffentlichten Basisspiel verwendeten kombiniert. Daneben wurde zum Beispiel „unrealistisches Laubwerk“, wie es in der Beschreibung heißt, aus dem Gebiet entfernt – also beispielsweise Feigenkakteen oder Yucca-Palmen.
Im Gegensatz zu anderen Mods, deren Download-Größe sich im unteren Megabyte- oder sogar nur Kilobyte-Bereich bewegt, kratzt Beta Heartland – Rock and Soil 2.0 für Red Dead Redemption 2 fast schon an der magischen Ein-Gigabyte-Grenze. Die Mod bringt immerhin 882,6 MB auf die Waage, kann aber längst nicht alle Spieler*inne überzeugen. Zwar zeigt sich Nutzer FATARTUR angetan mit seiner Wortmeldung „Das entspricht eher den tatsächlichen Farben der Felsen […] im echten Leben„, doch andere Personen zeigen sich weniger wohlwollend.
Dass sich nicht wenige Spieler*innen schwer damit tun, die von Modder TheUniqueRaptor vorgenommene Detailveränderung zu sehen, belegen solche Kommentare auf Nexus Mods: „Sieht genau gleich aus“ oder „Ich sehe tatsächlich keinen Unterschied […]“. Wer jedoch die bereitgestellten Vorher-Nachher-Bilder studiert, wird erkennen: Die Felsformationen fallen dank Mod sichtbar dunkler aus. Wer statt Steine lieber die Colts aus Red Dead Redemption 2 frisieren möchte, wird mit einer anderen Modding-Kreation glücklich.
