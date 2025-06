Red Dead Redemption 2: Große Ankündigung geplant? Synchronsprecher „kann an nichts anderes denken“

Geht es jetzt doch schneller als viele gedacht haben? Offenbar erwartet uns bereits in dieser Woche eine spannende Neuigkeit zu Red Dead Redemption 2. Das verspricht zumindest der Synchronsprecher von John Marston höchstpersönlich.

Schon seit einiger Zeit brodelt in der Gerüchteküche vor sich hin, dass Rockstar Games an Portierungen seines Western-Epos für die aktuelle Konsolengeneration und die Nintendo Switch 2 arbeitet. Offiziell sind diese bislang nicht angekündigt, aber womöglich erfolgt die Enthüllung noch vor Freitag dieser Woche.

Red Dead Redemption 2: John Marston hat „aufregende Neuigkeiten“

„Ich habe so aufregende Neuigkeiten, aber ich kann sie im Moment nicht mit euch teilen“, heißt es von Rob Wiethoff in einem jüngst stattgefundenen Livestream von ihm (via Reddit). Wem der Name nichts sofort sage: Wiethoff hat sowohl in Red Dead Redemption 2 als auch im Vorgänger dem für die Story relevanten Charakter John Marston seine Stimme geliehen.

Auf den ersten Blick könnte sich sein Kommentar jedoch auf fast alles beziehen, wird aber aufgrund von zwei Punkten deutlicher: Zum einen hat der Synchronsprecher die Aussage getätigt, während er gerade das erste Red Dead Redemption gespielt hat. Zum anderen ergänzt er seine Aussagen noch mit den Worten, dass er „an nichts anderes denken kann, vor allem nicht an dieses Spiel, ich kann an nichts anderes denken.“

Lesetipp: Mit einer Mod hübscht ihr die Texturen von Red Dead Redemption 2 auf

Darüber hinaus würde er „nicht der Einzige sein“, der diese großen Neuigkeiten, welche auch immer das sein werden, mitteilt. Worum es geht, erfahren wir aller Voraussicht nach „vor Freitag“, wie Wiethoff ausführt. Ein genaues Datum verrät er hingegen nicht.

Gerüchte um Neuauflage

Eines sei gesagt: Natürlich kann es sich noch immer um etwas ganz anderes handeln, allerdings lässt der Hintergrund und seine Aussagen den Schluss zu, dass sich um etwas mit Bezug zu Red Dead Redemption handeln könnte. Zudem auch der Synchronsprecher von Arthur Morgan, der Protagonist des zweiten Teils, sich auf Twitter diesbezüglich in Geheimnisse hüllt.

Um die Spekulationen noch weiter zu verdichten, hat es zuletzt vermehrt Gerüchte um eine Remastered-Version von Red Dead Redemption 2 gegeben. So soll das epochale Open World-Abenteuer nicht nur endlich ein Upgrade für die PS5 und Xbox Series X|S erhalten, sondern ebenso seinen Weg auf die kürzlich veröffentlichte Nintendo Switch 2 finden.

Ob es sich dabei tatsächlich um genau diese Neuigkeit handelt, welche Wiethoff anteasert, bleibt natürlich abzuwarten. Bis dahin findet ihr hier eine Mod für Red Dead Redemption 2, die das Spiel noch hübscher macht.

Quelle: Reddit / @F4D3broboi, Twitter / @rclark98