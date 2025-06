Red Dead Redemption 2: Große Erweiterung jetzt kostenlos laden – neueste Fan-Vision

Schonungslos. Gewalttätig. Unerbittlich. Sind beschreibende Wörter, die Spieler*innen in Verbindung zur Wildwestwelt von Red Dead Redemption 2 in den Sinn kommen könnten. Ein weiteres, passendes Adjektiv, wäre das Wörtchen „leer“ – zumindest was den westlichen Teil der Karte angeht, also West Elizabeth und New Austin. Eine neue Mod aus der Fan-Werkstatt staffiert die Cowboy-Einöde jetzt neu aus…

Denn, ja, einerseits beschwört der karge Westen der Spielwelt eine authentische Western-Atmosphäre. Andererseits könnten sich nach dem dutzendfachen Durchspielen des Rockstar-Blockbusters Abnutzungserscheinungen einstellen – denen jetzt mit der flapsig umschriebenen Mod „Camps And Such … West Map Expansion“ entgegengewirkt wird. Steckt da wirklich drin, was draufsteht?

Red Dead Redemption 2: Im Westen etwas Neues – dank Fan-Erweiterung

Mit „mehr als 500 Requisiten“ wird der westliche Wilde Westen von Red Dead Redemption 2 angereichert, sofern ihr euch zum Download der Mod „Camps And Such … West Map Expansion“ hinreißen lasst. Wie eingangs erwähnt, hat der Kreative Bobsteboi11 es sich zur Aufgabe gesetzt, diesen virtuellen Westen mit zusätzlichen Lagern und allgemein bereits vorhandenen Gegenständen aus dem Hauptspiel anzureichern. Das mit dem Ziel, diesen ursprünglich bewusst karg gestalteten Kartenteil lebendiger aufleben zu lassen.

Hochgeladen wurde diese Mod für Red Dead Redemption 2 am 13. Juni auf Nexus Mods. Zum Zeitpunkt dieser Meldung (23. Juni) wurde sie bislang etwas wenig mehr denn 300-mal heruntergeladen – ist bis dato nicht der größte, zahlenmäßige Erfolg auf der beliebten Modding-Plattform. Jedoch ein Blick in die dazugehörige Kommentarspalte offenbart, dass dieses Modding-Kleinod seine Fürsprecher *innen gefunden hat. Kann sich die Mod-Kreation nach Meinung der Spieler*innen also bewähren?

Neben Gesprächspunkten zu technischen Belangen, wird die Kommentarfunktion bevölkert von Rückmeldung wie „Sieht großartig aus, gut gemacht“, „Verdammt, du [Bobsteboi11] wirst wirklich gut darin“, oder ein simples „Fantastisch“. Der Download könnte also lohnen – wobei sich der Aufwand erfreulicherweise in Grenzen hält…

Lesetipp: Red Dead Redemption 2: Spieler stirbt tragischen Tod

Nebst eines funktionstüchtigen Kontos auf Nexus Mods, dass sich allerdings schnell und unkompliziert mit gültiger Mailadresse einrichten lässt, benötigt ihr nur noch das auf eure Festplatte geparkte Red Dead Redemption 2. Der Download der kostenlosen Mod bringt schlanke 29 Kilobyte auf die Waage.

Schön: Es sind zwei unterschiedliche Versionen derselben Mod beziehbar – einmal für diejenigen, die sich bereits im Epilog des Spiels befinden. Dann für jene, denen dieser Nachklapp des Open-World-Epos noch bevorsteht. Wer hingegen Red Dead Redemption 2 lieber grafisch zu neuem Glanz verhelfen möchte, ist mit einem anderen Fan-Upgrade bestens beraten.

Quellen: Nexus Mods / Bobsteboi11, jimmyrackrabbit, BigiApra, Thebrokenbucket