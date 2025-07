Red Dead Redemption 2: Großes Grafik-Upgrade steht bevor – Fans entdecken eindeutigen Hinweis

Seit Jahren warten Fans auf dieses eine Update für Red Dead Redemption 2 – endlich das Western-Epos mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X|S spielen. Bislang gibt es jedoch dazu nur Gerüchte, keine offizielle Ankündigung.

Diese könnte nun aber tatsächlich schon bald bevor stehen. Denn ausgerechnet Rockstar Games selbst hat vielleicht verraten, dass ein Next Gen-Upgrade tatsächlich kommt. Zumindest wollen Fans einen recht eindeutigen Hinweis gefunden haben.

Red Dead Redemption 2: Hat die Webseite zu viel verraten?

Dieser hat sich auf der Support-Webseite von Rockstar Games befunden. Vergangenheit, denn mittlerweile hat das Studio nachgebessert und den entsprechenden Eintrag zu Red Dead Redemption 2 entfernt. Allerdings ist er natürlich schnell genug festgehalten wollen, damit sich auch andere von der Echtheit überzeugen können.

Demnach ist es für kurze Zeit möglich gewesen, ein entsprechendes Ticket zu eröffnen, um eine Online-Migration durchzuführen. Bisher ist dies nur bei GTA 5 möglich, wenn Spieler*innen beispielsweise von der PS4- und Xbox One-Version auf die nächsthöhere Konsolengeneration wechseln sollten. Bei RDR 2 hat diese Option nicht gegeben – bis jetzt.

Lesetipp: Am PC sorgen Fans bereits für grafische Verbesserungen bei Red Dead

Zwar wurde die Möglichkeit im Support-Center wieder entfernt, aber so ganz zufällig ist der Eintrag dort gewiss nicht aufgetaucht. So zumindest die Theorien auf Reddit und bei Resetera. Eine Online-Migration würde außerdem darauf hindeuten, dass es sich bei der möglichen Next Gen-Version von Red Dead Redemption 2 nicht einfach um ein kostenloses Update handelt.

Weg wie bei GTA 5 könnte drohen

Stattdessen deutet der Support-Eintrag an, dass der Western-Titel eventuell als kostenpflichtige Stand-Alone-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit verbesserter Grafik und 60 FPS erscheinen könnte. So ähnlich wie es bei GTA 5 der Fall gewesen ist, als der Open World-Titel für die aktuelle Konsolengeneration angepasst wurde.

Natürlich handelt es sich dabei um reine Spekulation. Trotz des Webseiten-Fauxpas äußert sich Rockstar Games selbst nicht zur Zukunft seines Open World-Highlights. Aber dass das Studio noch längst nicht mit dem Titel damit abgeschlossen hat, zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Inhaltsupdate für Red Dead Redemption 2.

Quelle: Resetera, Reddit / @Unlucky-Gap01