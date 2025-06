Red Dead Redemption 2: Großes Update für den Rockstar-Knüller steht kurz bevor – laut Insider

Kenner*innen der Videospielbranche ist der klingende Name Nate the Hate nicht unbekannt. Der namhafte Gaming-Insider und Podcaster ist auch in jüngster Vergangenheit wiederholt mit Aussagen zum spekulativen Fallout 3 Remaster, oder gemutmaßten Resident Evil-Portierungen aufgefallen – beziehungsweise zur jetzt veröffentlichten Nintendo Switch 2. Nun heizt er Gerüchte zum vielleicht besten Western-Abenteuer auf dem Bildschirm jemals an: Red Dead Redemption 2.

Erst im Mai berichteten unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Gamereactor darüber, vonseiten Rockstar Games könne sich ein Release von Red Dead Redemption 2 für die Nintendo Switch 2 in Vorbereitung befinden. Eine Voraussage, die Nate The Hate jetzt sogar noch ausweitet. Können Wildwest-Freund*innen also bald mit den Hufen scharren?

Red Dead Redemption 2: Wilder Wildwesten für die Nintendo Switch 2 – und mehr …

„[…] Red Dead Remaster oder das Red Dead [Redemption] 2-Update für Next-Gen und die Switch 2 … tut sich das nicht gerade etwas?“, wird das Wort bei Minute 9:50 in der aktuellen Podcast-Folge an einen Nate the Hate gerichtet. Die Antwort Nates lautet unkompliziert: „Diese Gerüchte sind wahr. Red Dead Redemption 2 bekommt ein Next-Gen-Update, und das Spiel wird später im Jahr für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht.“

Die Podcast-Episode in ganzer Länge:

Bedenkt allerdings: Auch, wenn sich die Aussagen von Nate the Hate in der Vergangenheit bewahrheitet haben, solltet ihr diesen mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen – und nicht mit offiziellen Bekanntmachungen vonseiten Rockstars oder Nintendos verwechseln. Unabhängig davon kreist der Insider sogar schon einen Zeitpunkt für eine Ankündigung zu Red Dead Redemption 2 ein.

„Davon ausgehend, was mir erzählt würde, sollte es [Bekanntmachung zu Red Dead Redemption 2] einige Monate nach dem Launch der Switch 2 passieren. Ich denke, vielleicht später im Sommer, oder im frühen Herbst [könnte es so weit sein].“ Anders gesagt: Laut Insider steht uns sowohl ein Next-Gen-Update als auch eine Neuveröffentlichung für die Nintendo Switch 2 des Rockstar-Knüllers noch dieses Jahr bevor. Mit einem solchen Re-Release brächte Rockstar Games einen der beliebtesten Titel jüngerer Videospielgeschichte auf Nintendos nächster Konsolengeneration neu heraus.

Was die Podcast-Folge sonst noch bietet

Im weiteren Verlauf der Podcast-Episode, mit einer Lauflänge von über einer Stunde und 45 Minuten wird sich abgearbeitet an Voraussagen sowohl zur Xbox Game Showcase als auch dem Summer Game Fest. Einzelne Titel, über die im Expertengespräch gemunkelt wird, sind Mafia: The Old Country, Borderlands 4, Resident Evil 9 – aber auch die nebulöse Hoffnung auf ein Dino Crisis Remake wird angerissen. Apropos Summer Game Fest: Zum Event haben wir euch übersichtlich die wichtigsten Eckdaten zusammengetragen.

Quelle: YouTube / @NatetheHate