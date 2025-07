Red Dead Redemption 2 – gruselige Entdeckung: Fast 7 Jahre nach Release findet ein Fan diesen mysteriösen Raum

Zwar galoppiert Red Dead Redemption 2 bereits seit Oktober 2018 über unsere Bildschirme, doch bis heute machen Spielende für sie neue Entdeckungen. So jetzt wieder in der Reddit-Community geschehen, wo jemand im Südwesten der Spielwelt unterwegs war, um „einen Mann vor einem Überfall in einer Gasse zu retten“.

Genauer war der oder die Thread-Erstellende in Blackwater auf Reisen, also jenem Fleckchen aus der Open World, in der Nähe des Upper Montana Rivers, gelegen im Bundesstaat West Elizabeth. So weit, so typisch für einen Ausritt in der weiten, weiten Westernwelt von Red Dead Redemption 2. Doch dann eröffnet sich der oder dem Spielenden ein Anblick, welcher erstmal gruselig bis mysteriös wirkt …

Was bedeutet dieser Fund aus Red Dead Redemption 2?

„Was ist das?“, stellt Nutzer*in Izumi_343 die Frage in den Raum – und legt einen Screenshot bei, der Rätsel aufgibt. Was uns auf dem Standbild gezeigt wird, ist die Backsteinwand eines im düsteren Licht gehaltenen Raums, bemalt mit einer Reihe von Schriftzeichen. Auf den ersten Blick muten diese Glyphen, welche Tiere, Köpfe oder Gebäude abbilden, unverständlich an. Mit dem zweiten Blick hilft binocular_gems auf Reddit aus.

Reddit-Posting zur Entdeckung:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn er oder sie ist offenbar sachkundig, was dieses jetzt nochmal aufgetauchte Fundstück aus Red Dead Redemption 2 angeht. Die Zeichen sind in unsere Sprache zu übersetzen mit „Selig, die Frieden stiften, Ayauhteotl“, schreibt die Person. Weiter handelt es sich wohl um einen Ausspruch in Anlehnung an ein Bibelzitat aus dem Evangelium nach Matthäus, genauer aus Kapitel 5, Vers 5 – wie beispielsweise auch bei der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck nachlesbar ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient allerdings der zweite, abgeänderte Teil des Zitats. Denn während es in der Vorlage heißt „denn sie werden Söhne Gottes genannt werden“, ist in Red Dead Redemption 2 von einem ominösen Ayauhteotl die Rede. Doch auch hier kennt Reddit-Nutzer*in binocular_gems die Antwort. Demnach finden sich bereits im ersten Red Dead Redemption Hinweise auf das, was hinter diesem etwas kryptisch klingendem Wort steckt – nämlich eine Gottheit aus der aztekischen Mythologie.

Lesetipp: Red Dead Redemption 2 endlich mit grandiosem Gameplay-Upgrade

Referenz an den DLC Undead Nightmare

Was aber genau hat eine aztekische Gottheit in den Red Dead Redemption-Spielen verloren? Nun, zunächst einmal bedeutet ihr Name übertragen ins Deutsche so viel wie Nebelgöttin – und während ihre leicht verschleierte Erwähnung in Red Dead Redemption 2 eher Easter Egg-Charakter ausstrahlt, hat sie in der Erweiterung Undead Nightmare im ersten Spiel eine prägendere Rolle inne. Denn: Im DLC tritt sie in menschlicher Gestalt in Erscheinung.

Um euch vollumfänglich zur Tragweite von Ayauhteotl innerhalb von Red Dead Redemption: Undead Nightmare schlau zu machen, können wir euch nur ein informatives YouTube-Video von Strange Man ans Herz legen. Dort wird euch bei Minute vier, Sekunde 40 übrigens auch nochmal gezeigt, wo genau auf der Map von Red Dead Redemption 2 ihr die anspielungsreichen Schriftzeichen aus dem Reddit-Thread findet.

Anders gesagt: Für alle Spieler*innen wird dieses kuriose Fundstück keinesfalls unbekannt sein – wohl aber für all jene, die jetzt nochmal das Open-World-Epos neu für sich entdecken. Doch nicht nur mit aztekischen Gottheiten sorgt Red Dead Redemption 2 bis heute für Gesprächsstoff.

Quellen: Reddit / Izumi_343, binocular_gemns, Universität Innsbruck, YouTube / @StrangeManChannel