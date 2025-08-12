Red Dead Redemption 2: Irres Fan-Projekt bringt John Wick in den Western-Kracher – „fühlt sich so natürlich an“

In Red Dead Redemption 2 wird ziemlich viel und scharf geschossen. Um das zu wissen, muss man nicht einmal hunderte Stunden im Western-Epos verbracht haben, denn Waffen bringt das Setting mit.

Kommt es zu einem Überfall, wird auch gerne mal ein wenig mehr Blut vergossen, als das bei einem üblichen Zwölf-Uhr-Mittags-Duell der Fall ist. Nur, dass ein Auftragskiller mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren und einem passenden Anzug für derartige Massaker sorgt, kommt eher selten vor. Ein Fan-Projekt machts möglich.

Red Dead Redemption 2: Fan zaubert John Wick mit überragendem Videoschnitt ins Spiel

Der YouTuber eli_handle_b.wav hat nämlich einen knapp zweiminütigen Kurzfilm erstellt, in dem er gekonnt Zwischensequenzen aus Red Dead Redemption 2 mit einem aus seinem Universum ausgeschnittenen John Wick verwebt. Das Ergebnis ist überaus beeindruckend: „Absolut nahtlos“, wie es einer der Kommentare ausdruckt, passt der Assassine in den gefeierten Open World-Titel und macht das, was er am besten kann: Mit gezielten Schüssen anderen das Leben aushauchen.

Hier könnt ihr euch den gelungenen Fan-Film reinziehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei legt er sich unter anderem mit Dutch van der Linde an, einem der Antagonisten in Red Dead Redemption 2 und Bezugsperson für Arthur Morgan und John Marston gleichermaßen. Auch Colm O’Driscolls Männer bekommen von John Wick Schüsse zwischen die Augenbrauen oder Messer in die Rippen geworfen, bis sie nach verzweifelten Versuchen des Aufstehens am Boden bleiben. Natürlich dürfen eine gute Partie Poker, ein actionreicher Pferderitt und ein emotionales Finale ebenfalls nicht fehlen.

Doch schaut am besten selbst! In den Kommentaren zeigen sich die Leute jedenfalls begeistert: Eine*r schreibt beispielsweise: „Das hier muss dein bislang bestes [Video] sein. Es fühlt sich so natürlich an.“ Von einem oder einer anderen heißt es hingegen: „Heilige Scheiße. Spielend leicht das beste Editing von dir mit großem Abstand, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie schwierig es war, das alles so aufeinander abzugleichen.“

Lesetipp: Neuer Release von Red Dead 2 laut Leak schon bald

Ein echtes Crossover zwischen Red Dead Redemption 2 und John Wick wird es wohl nie geben. Doch dieser in drei Monaten mühsam zusammengeschnittene Fan-Film stellt eindrucksvoll unter Beweis, wie gut man die beiden Franchises miteinander verkuppeln kann. Nicht weniger beeindruckend: Dieses realistisch aussehende Grafik-Upgrade für Red Dead Redemption 2.

Quelle: YouTube /eli_handle_b.wav