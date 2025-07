Red Dead Redemption 2 jetzt mit entscheidendem Gameplay-Upgrade – komplett kostenlos laden

In Deckung gehen, Revolver-Salve im Eilverfahren auf mehrere Wildwest-Schergen loslassen, wieder in Deckung gehen – und immer so oder so ähnlich weiter. Ohne Frage: Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games ist nicht nur der ultimative Western-Film zum Mitspielen, sondern eines der absoluten Highlights jüngerer Gaming-Geschichte. Doch bei Kampfsystem und Gunplay scheiden sich teils die Geister.

Während die Waffenauswahl von klassischen Revolvern, ballistisch wertvollen Gewehren, bis hin zu explosivem Dynamit breitgefächert ist, empfindet mancher das Trefferfeedback als verbesserungswürdig, oder das Anvisieren außerhalb von Auto-Aim als klobig. Wer diese kritischen Ansichten zu Read Dead Redemption 2 teilt, sollte eine ganz bestimmte, jüngst veröffentlichte Gratis-Mod genauer unter die Lupe nehmen.

Red Dead Redemption 2: Kostenlose Mod überarbeitet das Gunplay

Während das Gunplay von Red Dead Redemption 2, wie eingangs erwähnt, einen Teil der Spieler*innenschaft vor allem in der Konsolen-Version polarisiert, könnte eine neue, am 2. Juli auf Nexus Mods erstmalig bereitgestellte Fan-Mod in puncto Schießprügel-Gameplay Abhilfe schaffen. „Ped Damage Overhaul Reloaded“ wurde von Modder*in Starkweather43 aus dem Boden gestampft – und dürfte die Schießmechanik nicht nur dynamischer, sondern vor allem fesselnder gestalten. Ein großes Versprechen, das auf den breiten Schultern einer nicht unbekannten Vorgänger-Mod steht.

Denn „Ped Damage Overhaul Reloaded“ sattelt auf der vorangegangenen Modifikation „Ped Damage Overhaul“ von Hundfott auf. Dieselbe ist bereits im Februar 2020 auf Nexus Mods eingeschlagen, wurde bisher fast 700.000 Mal heruntergeladen (Stand: 14. Juli). Eine beeindruckende Download-Zahl, an die das Reloaded-Projekt mit seinen etwas mehr als 7.000 Datenabrufen zwar noch nicht heranreicht, aber der Release ist ja auch erst kürzlich auf Nexus Mods reingaloppiert. Doch was trägt der Reloaded-Gaul nun in der Satteltasche – abgesehen von Bugfixes?

Die Feature-Freuden von „Ped Damage Overhaul Reloaded“ für Red Dead Redemption 2 umfassen beispielsweise – aber nicht ausschließlich: ein überarbeitetes Schadenssystem für Nichtspieler*innencharaktere, realistischer wirkende Verletzungen wieder bei NPCs, plastischere Blut-Effekte, aber vor allem wurde das Gunplay herausfordernder gestaltet. Sprich: Anstatt nach genügend Treffern wie ein Sack Pferdekot umzufallen, reagieren Gegner jetzt dynamischer auf die ballistischen Gegebenheiten – wenn Schergen ein Schuss ins Bein humpeln lässt, oder eine gezielte Kugel den gegnerischen Revolver wegfegt, den Kontrahenten kampfunfähig macht.

Der Download dieser Red Dead Redemption 2-Mod auf Nexus Mods bringt gerade mal 39,1 Megabyte auf die Waage. Die Download-Größe sollte der Hemmschuh also nicht sein. Was allerdings abschrecken könnte, ist, dass die Reloaded-Mod noch teilweise mit Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. So berichtet mancher in der Kommentarspalte auf Nexus Mods von „NPCs, die sich wie Kugelschwämme verhalten“, oder der frühe Entwicklungsstatus der Mod wird mit „Das als Beta zu bezeichnen, ist etwas übertrieben“ angekreidet.

Doch auch rundheraus wohlwollende Wortmeldungen wie „Das ist einfach großartig“ sind nicht selten anzutreffen. Ob dieses Modding-Kleinod für die große Western-Schau Red Dead Redemption 2 nach eurem Gusto ist, oder es doch eher eine Grafik-Grunderneuerung sein darf, respektive die Raytracing-Behandlung für das Half-Life-Remake Black Mesa, müsst ihr mit euch selbst ausmachen.

Quellen: Reddit / ConfidentNatural8699, Nexus Mods / Starkweather43, Hundsfott, v3rmillion3, HenriMichaox