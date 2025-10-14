Red Dead Redemption 2: Dieser Kostenlos-Download ist verdammt episch – „Was zum Teufel?“

Wer sich auch nur eine halbe Minute in der Modding-Community von Nexus Mods umschaut, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus – auch und vor allem, wenn es um Wildwest-Haudegen Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang aus Red Dead Redemption 2 geht.

Zu einigen der kuriosesten Highlights der Kreativköpfe unter den Modder*innen gehört mitunter ein solches, welches einen Christoph Waltz alias Dr. King Schultz aus dem Film Django Unchained ins Spiel verpflanzt. Eine andere hört auf den unmissverständlichen Titel World War – und transportiert gleich einen ganzen, kriegerischen Konflikt ins Wildwestepos.

Red Dead Redemption 2: Diese Gratis-Perle krempelt das Game komplett um

Was verbirgt sich also dahinter, wenn eine am 3. Oktober auf Nexus Mods eingeschlagene Modifikation zu Red Dead Redemption 2 für emotional aufgeladene YouTube-Kommentare wie „Das sieht interessant aus, aber auch wie ein dummer DLC […]“, oder „Was zum Teufel, meinst du das ernst?“. Die kurze Antwort: Ein Gratis-Download, der gerade mal 32 Kilobyte auf die Waage bringt, allen Nutzer*innen der beliebten Modding-Plattform ab sofort zur Verfügung steht. Die lange Antwort ist ein wenig interessanter.

Gameplay-Clip zur Mod:

„Simuliere einen Weltkrieg in Red Dead Redemption 2 und kämpfe gegen deutsche Soldaten, Seite an Seite mit US-amerikanischen Streitkräften“, heißt es in der Beschreibung zur Mod – und genau das ist Programm. Was sich erstmal hanebüchen anhört, sieht im gleich hier oben verlinkten Gameplay-Material durchaus nach einer launigen (glücklicherweise rein virtuellen) Ballerei aus. Das dürften sich übrigens auch nicht wenige der fast 7.000 Personen gedacht haben, welche die Mod bislang heruntergeladen haben (Stand: 10. Oktober).

Lesetipp: Grafik-Update für Red Dead Redemption 2 könnte kurz bevorstehen

So manche*r überschüttet World War von Moder*in minkoff mit Lorbeeren, zeigt in der Kommentarspalte von Nexus Mods Begeisterung mit Wortmeldungen wie „Ich liebe dich“ oder „Das ist verdammt krank„. Schön: Der Modder ist sehr umtriebig in den Kommentaren unterwegs, geht immer wieder auch auf technische Fragen aus den Reihen der Spielenden ein.

Wer also längst jeden Winkel der fantastischen Wildwest-Open World von Red Dead Redemption 2 in- und auswendig kennt, das kostenpflichtige Blockbuster-Game auf der Festplatte parken hat, könnte mit dem kostenlosen World War einen launigen Zeitvertreib verbringen. Das, oder ihr werft euch den schicken Wintermantel des berühmtesten Zahnarztes der Filmgeschichte in Red Dead Redemption 2 über die Schultern – oder aber ihr bringt Solid Snake nach Red Dead Redmeption 2.

