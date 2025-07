Red Dead Redemption 2: Jetzt kostenlosen Gameplay-Bonus laden – inklusive vertrackter Schatzjagd

Ihr wollt neues Gaming-Futter für das vielleicht nicht nur schönste und beste Wildwest-Spiel, seitdem es Videospiele gibt? Dann können wir euch jetzt eine neue, komplett kostenlos Mod für Red Dead Redemption 2 präsentieren.

Diese neueste Mod aus der Fan-Werkstatt hört auf den Titel „The Lost Dutchman’s Treasure Hunt“ – und ist wie gewohnt auf der Modding-Plattform Nexus Mos aufgeschlagen. Mit einer Download-Größe von gerade mal zwei Megabyte gestaltet sich das Paket nicht nur leichtgewichtig, sondern lädt zu einer spannenden Schatzsuche ein …

Red Dead Redemption 2: Neue Gameplay-Mod auf Nexus Mods veröffentlicht

Mit der Fan-Modifikation „The Lost Dutchman’s Treasure Hunt“ für das Open-World-Epos von Rockstar Games, schlagt ihr ein neues, spielerisch wertvolles Kapitel auf. Genauer werdet ihr, sofern ihr euch zum Download der Mod entschließt, zu Beginn von Kapitel 2 einen unscheinbaren Hinweis entgegennehmen – genauer im Örtchen Horseshoe Overlook. Was diese Schatzjagd, aber irgendwie auch Schnitzeljagd, so herausfordernd macht: Ihr bekommt keine spezielle Karte bereitgestellt. Ihr müsst euch also anhand von Markierungen und Schildern entlang eures Weges orientieren.

Alle Installations-Hinweise findet ihr wie immer beim entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods. Erstmals hochgeladen wurde dieses Kleinod am 13. Juli, hingegen das letzte Update wurde am 15. desselben Monats nachgeschoben. Die Download-Zahl beläuft sich aktuell auf vergleichsweise niedrige 133 – was aber in Anbetracht der erst kürzlich angebotenen Fan-Modifikation nicht verwundert. Auch die entsprechende Kommentarspalte ist noch spärlich bestückt, dafür zeigt eine Wortmeldung wie „Eine weitere, großartige Mod!“, dass die Kreation von Modder*in durchaus auf positive Resonanz stößt.

Lesetipp: Red Dead Redemption 2 jetzt mit entscheidendem Gameplay-Upgrade

Dies ist allerdings nicht die erste Mod zu Red Dead Redemption 2 von Nutzer*in Amnu42. Bislang insgesamt sieben Mods für dasselbe Wildwest-Spiel hat die Person bisher auf Nexus Mods gehievt (Stand: 18. Juli). Wobei „Cabin at the Lake“ mit bislang über 200 Downloads der am häufigsten aufgerufene Beitrag zum Abenteuerspiel mit Wildwest-Romantik ist.

Andere Mods hat die- oder derselbe Macher*in für solche Spiele wie Subnautica oder Elden Ring hochgezogen. Anders gesagt: Fan-Erweiterungen wie diese für Red Dead Redemption 2 zeigen eindrucksvoll, was die Community für ihre Lieblingsspiele alles auf die Bildschirme bringt – so auch zuletzt grafisch beeindruckend bei Resident Evil: Revelations 2 passiert.

Quellen: Nexus Mods / Amnu42, Bobsteboi11