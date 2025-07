Red Dead Redemption 2: Grafik-Upgrade sorgt für mehr Immersion – jetzt kostenlos downloaden

Sieben Jahre nach Release ist Red Dead Redemption 2 visuell noch immer ein echter Hingucker, der es problemlos selbst mit aktuelleren Titeln aufnehmen kann. Dank Mods lässt sich sogar noch etwas mehr aus dem Western-Epos rausholen.

Zumindest wenn ihr am PC unterwegs seid, denn dann könnt ihr Rockstars Meisterwerk mit wenigen Downloads grafisch ordentlich aufmotzen. Jüngstes Beispiel? Eine Modifikation, die einem Gebiet eine beeindruckende Frischzellenkur verpasst und euch noch immersiver in die Natur der offenen Welt eintauchen lässt.

Red Dead Redemption 2: Wer Wälder mag, darf diese Mod nicht ignorieren

Wer einmal in die Haut von Protagonist Arthur Morgen geschlüpft ist, dem dürfte die Region Grizzlies West bestens bekannt vorkommen. Hier fängt Red Dead Redemption 2 an und auch später ist dieser Teil der Map einer der wenigen, welcher mit eisiger Kälte und schneebedeckten Bergen für Aufsehen sorgt. Allerdings ist er im Vergleich mit anderen Gebieten auch ein wenig kahl.

Abhilfe schafft eine Mod von BigiApra, welcher der Region kurzerhand ein umfangreiches Naturupgrade verpasst. Deutlich mehr und vor allem dichtere Bäume sind nun beim Durchstreifen zu erkennen, wodurch sich ein viel üppigerer Wald ergibt. Hinzu kommt, dass auch die Grenze des Level of Detail verschoben wird.

Lesetipp: Auch Rockstar Games versorgt RDR 2 noch mit neuen Inhalten

Das bedeutet, dass Bäume nicht erst wenige Minute vor euch aus dem Nichts aufploppen, sondern schon in deutlich größerer Entfernung dargestellt werden. Einen großen Einfluss auf die Performance soll es nicht geben, allerdings solltet ihr dennoch, wie gehabt bei Grafikmods, Vorsicht walten lassen. Zumindest dann, wenn eure Hardware schon mit der Vanilla-Version kein leichtes Spiel hat.

Erstes positives Feedback

Auf Nexusmods, wo ihr euch Dense Forests of The Grizzlies West seit dem 6. Juni 2025 in der Version 2.0 kostenlos herunterladen könnt, erhält die Anpassung für Red Dead Redemption 2 zwar überschaubares, aber durchweg positives Feedback. „Großartige Mod. Hatte keine Performance-Einbrüche, gute Arbeit“, schreibt beispielsweise Nutzer*in Modoldie1981.

In einem anderen Beitrag ist sogar von „buchstäblich eine der besten Mods“ die Rede. Ob ihr das am Ende genauso seht, könnt ihr mithilfe des gerade einmal 4,2 Megabyte großen Download selbst herausfinden. Anschließend dürft ihr bereits im Intro des Wild-West-Knallers die dichteren Wälder genießen.

Falls euch das in Sachen visueller Reize noch nicht reicht, könnt ihr Rockstars aktuellster Neuveröffentlichung an einigen Stellen mehr Opulenz hinzufügen. Zum Beispiel in Form einer Grafik-Mod für Red Dead Redemption 2, welche Fotorealismus verspricht.

Quelle: Nexusmods / @BigiApra, @Modoldie1981