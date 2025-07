Red Dead Redemption 2: Jetzt kostenloses Update laden – bringt komplett neue Missionen

Eigentlich hatte Rockstar Games mit Red Dead Redemption 2 zugunsten der Entwicklung von GTA 6 schon abgeschlossen. Neue Inhalte sollte es nicht mehr geben. Umso überraschender jetzt diese Ankündigung: Es gibt ein neues, großes Update, welches gleich mehrere frische Missionen umfasst.

Mit Strange Tales of the West lässt Rockstar Games die wilde und abgefahrene Natur seines Western-Epos raus. Allerdings kommen lediglich Multiplayer-Fans auf ihre Kosten, denn die jüngst veröffentlichte Erweiterung gibt es nur für Red Dead Online. Und es ist auch nicht das letzte Update dieser Art, wie Rockstar Games mit der Bezeichnung Volume 1 selbst andeutet.

Red Dead Redemption 2: Der Wilde Westen – jetzt mit Zombies & Robotern

Die am Abend des 1. Juli veröffentlichte Erweiterung für Red Dead Redemption 2 erweitert den Multiplayer-Modus um insgesamt vier neue Missionen. Dabei unterstützt ihr den Autoren Theodore Levin, welchen ihr garantiert schon aus der Singleplayer-Kampagne kennt. Ab sofort hat er ein paar neue Geschichten auf Lager.

Er beauftragt euch damit, „unerklärlichen und seltsamen Phänomenen“ auf den Grund zu gehen. So bekommt ihr es im Laufe der Missionen mit Zombies, einer Automatenplage und anderen übernatürlichen Ereignissen zu tun. Was genau dahinter steckt? Das müsst ihr schon jetzt selbst herausfinden.

Lesetipp: Mit Mods könnt ihr RDR 2 auf dem PC noch schöner machen

Um die neuen Inhalte zu starten, müsst ihr lediglich das Update für Red Dead Redemption 2 herunterladen und in den Online-Modus wechseln. Dort könnt ihr ab sofort den eilig verfassen Brief von Mr. Levin im Postamt abholen oder die Missionen direkt über das Menü starten. Je nachdem, was euch schlussendlich lieber ist.

Besondere Belohnungen zum Start

Falls bei euch bereits die Pferde gesattelt sind und ihr sofort loslegt mit den neuen Missionen, dürft ihr euch doppelt freuen. Denn bis zum 4. August 2025 bekommt ihr für abgeschlossene Telegramm-Einsätze die dreifache Menge an Gold, Red Dead Online-Dollar und Erfahrungspunkte.

Aber auch bei anderen Spielmodi, wie etwa den Sichtungsmissionen, bekommt ihr für eine kurze Zeit ein paar zusätzliche Boni. Darüber hinaus schenkt euch Rockstar Games den Rebellenponcho, der anlässlich des Unabhängigkeitstags entworfen wurde, wenn ihr euch innerhalb dieses Monats bei Red Dead Online einloggt.

Der Trailer gewährt einen Einblick in die neuen Strange Tales:

Darüber hinaus hagelt es verschiedene Rabatte in den Online-Geschäften, es gibt wöchentliche Belohnungen abzustauben und noch einiges mehr. Ihr seht: Es lohnt sich nach langer Zeit mal wieder im Wild West-Spiel vorbeizuschauen. Das lang erwartete Grafik-Update für Red Dead Redemption 2, welches die Open World für PS5 und Xbox Series X|S anpasst, lässt aber weiterhin auf sich warten.

