Red Dead Redemption 2 jetzt mit neuer Grafik – komplett kostenlos und „so verdammt gut“

Klar, wer in Richtung Nexus Mods einen Stein wirft, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Modifikation, die grafisch nochmal nachbessert – oder auf Rockstars Wildwest-Epos Red Dead Redemption 2 aufsattelt. So jetzt auch geschehen bei Renewal – Visual Overhaul von Modder*in WhyStopNow eben für das zweite Open-World-Epos zu Ross.

Das Ergebnis der Bemühungen: Eine wie gewohnt komplett kostenlose Grafik-Frischzellenkur, welche im Forum der beliebten Modding-Plattform mit Wortmeldungen wie „so verdammt gut“ oder „Kein Zweifel, diese Mod ist großartig“ umarmt wird. Doch was steckt genau drin, in diesem gerade mal 471 Kilobyte umfassenden Download-Paket?

Red Dead Redemption 2: Neue Gratis-Mod für ein kleines Grafik-Wunder

Das Modding-Kleinod Renewal – Visual Overhaul von User*in WhyStopNow für Red Dead Redemption 2 schickt sich an, „die Atmosphäre des Spiels zu verbessern“, wie es in der Beschreibung heißt. Glücken soll das mithilfe verbesserter Lichtsetzung und realistischer wirkender Farbabstimmung. Genauer: Sonnenauf- und -untergänge möchten optisch beeindruckender aussehen, ohne jedoch an übermäßiger Farbsättigung zu leiden. Auch die Nächte dürfen nun „wirklich finster aussehen“, so die Beschreibung weiter.

Kurz gesagt: Diese Mod möchte euch einen sauberen Look für Red Dead Redemption 2 bieten, welcher ein Stückchen weiter in Richtung Realismus rückt. Gleichzeitig soll die optische Präsentation nicht allzu weit von der vonseiten Rockstars erdachten Ästhetik des Wildwest-Abenteuers abweichen. Eine Gratwanderung, die offenbar geglückt ist – wie nicht nur die zahlreichen, positiven Rückmeldungen aus der Community zeigen. Auch die Download-Zahlen sind bis dato ziemlich beeindruckend …

Lesetipp: Steht ein neuer Release zu Red Dead Redemption 2 kurz bevor?

Obwohl erst seit dem 20. September auf Nexus Mods bereitgestellt, wurde diese neue Grafik-Mod für Red Dead Remption 2 bisher sogar über 1.500 Mal heruntergeladen (Stand: 24. September). Der Klick-Erfolg dürfte auch damit zusammenhängen, dass Modder*in WhyStopNow die Kreation zuerst für fast ein Jahr über seinen Discord-Server angeboten hat – und jetzt, da er mit seinem Stückchen Software zufrieden ist, auf der populären Modding-Webseite aufschlägt.

In wessen Gaming-Stall also ein Red Dead Redemption 2 schon mit den Hufen scharrt, und auch der ebenfalls kostenfreie Account auf Nexus Mods der Dinge harrt, könnte mit diesem feinen Grafik-Upgrade gut beraten sein. Damit, oder mit einem anderen Grafik-Nachschlag zu Red Dead Redemption 2 – diesmal für den „realistischen Look“.

Quellen: Nexus Mods / WhyStopNow, woshiluozhou, rajrsh