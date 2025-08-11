Red Dead Redemption 2: Neuer Release laut Leak noch diesen Monat

Mittlerweile hat das Gerücht über eine Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 im Internet nicht nur eine, sondern gleich mehrere Runden gedreht. Immer wieder kommt das vermutete Update mit angepasster Unterstützung der aktuellen Konsolengeneration sowie einem erstmaligen Release auf der Nintendo Switch 2 als Thema auf.

Diesmal gewinnt es wieder an Aktualität, da ein neu aufgetauchter Leak jetzt dessen Releasezeitraum kennen will. Dieser soll schon sehr bald eintreffen. Sind das aus dem Himmel gegriffene Voraussagen oder könnte hier tatsächlich Wahrheit hinter stecken?

Red Dead Redemption 2: Das alles deutet auf eine Next-Gen-Version hin

Die Hinweislage zu einer Neuveröffentlichung von Red Dead Redemption 2 mit auf die PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 abgestimmter Software ist so gut wie eindeutig. Nicht nur hat der Synchronsprecher von Protagonist John Marston vor einigen Wochen aufregende Neuigkeiten in Aussicht gestellt, zu denen er allerdings noch nicht mehr sagen könne, es gab auch schon konkretere Andeutungen. So gab der bekannte Leaker Nate the Hate bekannt, dass besagtes Update wirklich in Arbeit sei und mit einer entsprechenden offiziellen Ankündigung einige Monate nach dem Launch der Switch 2 zu rechnen sei.

Dann ist auch noch auf der Seite von Rockstar Games ein verdächtiger Eintrag erschienen, der angeboten hat, eine Online-Migration für Red Dead Redemption 2 vorzunehmen, wie es bei GTA 5 in Bezug auf den Wechsel von einer abgelösten auf die jeweils neuere Konsolengeneration möglich ist. Nachdem der Fehler schnell aufgefallen ist, hat man jedoch schnell wortlos einen Rückzieher gemacht. Kommt da denn jetzt noch was oder hat sich das Gemunkel trotz vieler einzelner Hinweise letztendlich doch im Sand verlaufen? Ein Leaker verspricht in einem frisch abgesetzten Post, dass die Auflösung kurz bevor steht.

Lesetipp: Düsteres Geheimnis in Red Dead Redemption 2 entdeckt

Kommt diese jetzt im August?

TREVOR4REAL nennt sich die Person mit dem angegebenen Insider-Wissen auf Twitter. Ihre Prognose: „Laut verlässlichen Quellen sind die PS5-, Xbox Series X/S- und die Switch 2-Versionen Red Dead Redemption 2 für diesen Monat geplant, August.“ Ein offizielles Statement hierzu erwarte der Leaker bereits in den kommenden Tagen, mit einem Release des aufpolierten Spiels, der kurz darauf folgen soll.

Hier der besprochene Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vollkommenes Vertrauen solltet ihr nicht in diese Aussagen stecken, immerhin handelt es sich um nicht bestätigt Leaks ohne direkte und zu prüfende Quellenangabe. Dass aber überhaupt eine Next-Gen-Edition von Red Dead Redemption 2 aufschlagen soll, und das sehr wahrscheinlich noch in diesem Jahr, wirkt jedoch mittlerweile schon wie eine Tatsache. Nur der genaue Zeitpunkt befindet sich weiterhin in der Schwebe, mit vorsichtiger Hoffnung, dass dieser Monat noch Neuigkeiten bringen kann.

Während Konsolen-Besitzer*innen also gespannt auf eine technische Auffrischung warten, vergnügen sich PC-Spieler*innen weiterhin mit allerlei Mods. Beispielsweiser mit einer, die bei Red Dead Redemption 2 am Schusswaffeneinsatz schraubt.

Quellen: Twitter / @TREVORTRAILER