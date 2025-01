Red Dead Redemption 2: Fan erstellt unglaubliches Nachschlagwerk – entdeckt jetzt verpasste Details

Was manche Fans für ihr Lieblingsspiel auf sich nehmen, ist wahrlich bemerkenswert. Oder anders gesagt: Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Masse an Dialogen eigentlich in einem Red Dead Redemption 2 steckt? Schließlich ist die Open World aus dem Hause Rockstar nicht nur groß, sondern ist auch Story-technisch ein dickes Pfund.

Und bei einer Spielzeit von rund 50 Stunden, dutzenden und nochmals dutzenden Dialogen im Wilden Westen, geht auch gerne mal der profiliertesten Spielerin die Aufmerksamkeit flöten. Zum Glück für euch, hat sich ein fleißiger Fan der Mammutaufgabe gewidmet, sämtliche Dialoge in ein einziges Dokument zu pressen. Dort könnt ihr bei Bedarf jedwede Gespräche nachschlagen. Unheimlich praktisch, oder?

Red Dead Redemption 2: 627-seitigen Dokument online aufrufen

Das Mega-Dokument hat ein Reddit-Nutzer bereits von einigen Monaten vorgestellt. Wir wollen auch die XXL-Kladde aufgrund ihres Nutzwerts für hartgesottene Red Dead Redemption 2-Spieler*innen jedoch nicht vorenthalten. Immerhin hat die Person dahinter laut eigener Aussage „ein Jahr und einen Monat“ investiert, um das Großprojekt zu wuppen. Ergebnis der Mammutaufgabe: 107 Kapitel und 627 (elektronische) Seiten – aufzurufen über eine eigens eingerichtet Webseite.

Was sich erstmal nach einer Möglichkeit für unendliches Doom Scrolling entlang der unzähligen Zwiegespräche aus Red Dead Redemption 2 ausnehmen könnte, wird deutlich nutzwertiger, wenn ihr euch auf Windows-Computern beispielsweise des Tastenkürzels Strg-Taste plus F-Taste bedient. Dann könnt ihr nämlich schnell und (relativ) komfortable nach einzelnen oder zusammenhängenden Wörtern beziehungsweise Namen suchen.

Somit ist es dem Hardcore-Fan ein Leichtes, die spannende Spielhandlung noch intensiver nachzuvollziehen, zu analysieren, verloren geglaubte Gesprächsfetzen wieder aufzufangen, oder euch anderweitig an dem Mega-Dokument zu bedienen. Schöner Komfort: Sowas wie Szenenwechsel oder elementare Ereignisse wurden im Dokument erkennbar gekennzeichnet. Apropos Western-Epos: Wie sich das Cowboy-Schwergewicht anno 2019 in unserem Test geschlagen hat, erfahrt ihr in unsrem Test zu Red Dead Redemption 2.

