Red Dead Redemption 2 bringt jetzt den „realistischen Look“ – neues Upgrade unbedingt kostenlos laden

Manche Fan-Modifikationen für Red Dead Redemption 2 stellen das gesamte Open-World-Epos aus dem Hause Rockstar auf den Kopf – andere wiederum nehmen sich einer winzigen Kleinigkeit an, über die sich eher Kenner*innen des Western-Knüllers freuen dürften.

In zweitere Kategorie fällt Overhauled Ivory and Wood Materials. Ein Modding-Kleinod wird hier präsentiert, welches sich Action-Adventure-Freunde angucken sollten, sowie Fans, die Arthur Morgan, John Marston & Co. besser kennen als die eigene Westentasche. Doch was bietet diese feine Fan-Kreation nun genau?

Neue, kleine Grafik-Mod für Red Dead Redemption 2 veröffentlicht

Veröffentlicht wurde dieser Download aus der Fan-Schmiede am 25. August auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods. Mit Overhauled Ivory and Wood Materials für Red Dead Redemption 2 hat Modder*in DumbDogFella einen kleinen Bonus-Inhalt für das Wildwest-Abenteuer herausgebracht, der sich einer bestimmten Kleinigkeit bei der grafischen Präsentation annimmt – und zwar den Elfenbein- und Holzgriffen von Schusswaffen. Der Unterschied ist minimal, jedoch für versierte Rockstar-Revolverheld*innen sichtbar, wenn die Griffe der Revolver jetzt „eher wie tatsächlich polierte […] Materialien“ aussehen, so die Beschreibung zur Mod.

Weiter heißt es, das Elfenbein-Material verliere nach Installation seinen braun-orangenen Farbton, um jetzt besser das tatsächliche Aussehen von Elfenbein widerzuspiegeln. Doch auch beim Material Holz wurde nachgebessert. Bei diesem wurde der starke Kontrast zwischen hellen und dunklen Farbtönen mit der Absicht herabgesetzt, das echte Antlitz von lackiertem Holz wiederzugeben. Das Ziel von Modder*in DumbDogFella war es, einen guten „Mittelweg zwischen dem Vanilla-Look und einem realistischen Look“ zu erreichen.

Entsprechend seines überschaubaren Feature-Umfangs, ist auch die Downloadgröße von Overhauled Ivory and Wood Materials für Red Dead Redemption 2 sehr überschaubar. Gerade mal 148 Kilobyte bringt der Download-Happen auf die Waage. Voraussetzung für den Download ist, neben dem installierte Hauptspiel auf eurer Festplatte, ein eigenes Profil auf der Plattform Nexus Mods. Ein solches lässt sich allerdings mit einer gültigen Mail-Adresse unkompliziert aufsetzen.

