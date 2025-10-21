Red Dead Redemption 2 – „Realitätsnah!“: Upgrade-Kracher plättet Fans mit Kostenlos-Download

Auch bald sechs Jahre nach Release ist Red Dead Redemption 2 wahrlich kein hässliches Spiel – zu detailliert ist die Spielwelt, zu hübsch die Licht- und Schatteneffekte, als dass sich Wildwest-Fans am zweiten Cowboy-Streich aus dem Hause Rockstar Games sattsehen könnten. Dennoch bessert ein namhafter Modder jetzt nochmal sichtbar nach.

Genauer war mal wieder jene Person hinter dem Nutzernamen Digital Dreams am Werk. Der Nickname wird Leser*innen von 4P sowie Kenner*innen der Modding-Szene kein Unbekannter sein – immerhin hat die Person während vergangener Monate wiederholt mit Modding-Kleinoden zu Blockbuster Games wie Cyberpunk 2077, Star Wars Battlefront 2 oder Fallout 4 von sich Reden gemacht. Jetzt schrubbt derselbe Kreative nochmal über Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang …

Red Dead Redemption 2: Schöne Schauwerte ganz kostenlos herbeizaubern

Wer schonmal ein Video auf dem YouTube-Kanal von Digital Dreams in Augenschein genommen hat, könnte bei nachstehenden acht Minuten und 18 Sekunden dennoch die Kinnlade herunterklappen. Denn was im dazugehörigen Titel als „Realitätsnah!“ (im englischen Original: „close to realism!“) angepriesen wird, besteht auch den kritischen Blick der Community – zumindest teilweise. Für Begeisterung zum Gezeigten steht eine Wortmeldung aus der Kommentarspalte wie „Großartig! Fantastische Arbeit!“. Doch auch an kritischen Stimmen mangelt es nicht.

Das YouTube-Video von Digital Dreams:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den YouTube-Kommentaren findet sich mitunter auch eine solche Stimme: „Sieht buchstäblich unverändert aus“. Ob Red Dead Redemption 2 so, wie es Digital Dreams mit über 100 Grafik-Mods aufgehübscht hat, tatsächlich besser aussieht, als das unveränderte Spiel, dazu könnt ihr euch im obigen Clip eine eigene Meinung verschaffen. Falls das Gameplay-Video euren Augen schmeichelt, haben wir jetzt eine gute Nachricht für euch: Ohne auch nur einen einzigen Eurocent locker zu machen, könnt ihr es dem Macher dank der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods gleichtun.

Lesetipp: Grafik-Upgrade zu Cyberpunk 2077 „wirklich beeindruckend“

Wie gewohnt, steht euch die Mod-Liste von Digital Dreams, auf Nexus Mods auch bekannt unter dem Pseudonym haskeer212, eben dort als kostenloser Download für Red Dead Redemption 2 bereit. Die aktuellste Modlist ist datiert auf den November 2024, lässt sich dank schlanker 3,9 Megabyte ziemlich zügig auf die Festplatte schubsen. Was euch konkret erwartet, ist ein ausführliches PDF, welches komfortabel zu all jenen Gratis-Mods auf Nexus Mods weiterleitet, derer sich Digital Dreams bedient hat. Falls ihr das Schaffen des Kreativen verfolgen oder sogar unterstützen wollt, könnt ihr das übrigens auf Patreon tun.

Bedenkt allerdings: Beim YouTube-Video oben werkelte eine RTX 5090 im Rechner – also eine leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia. Ob Red Dead Redemption 2 auch bei euch noch so butterweich über den Bildschirm flutscht, nachdem ihr mehr als 100 Grafik-Mods über das Spiel gelegt habt, dürfte nicht unmaßgeblich davon abhängen, ob in eurem PC ein ähnlich performanter Grafikchip schlummert. Apropos: Ob uns ein offizielles Grafik-Update zu Red Dead Redemption 2 bevorsteht, wird unter Fans gerne diskutiert.

Quellen: YouTube / @DigitalDreamsyt, @inmortal0123456789, @charlierose1708, Nexus Mods / haskeer212, Patreon / Digital Dreams