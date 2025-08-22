Red Dead Redemption 2: Riesige Erweiterung kostenlos herunterladen – bringt über 30 Missionen ins Spiel

Red Dead Redemption 2 ist auch Jahre nach seinem ursprünglichen Release noch immer kein alter Hut, im Gegenteil: Im 2018 veröffentlichten Western-Hit streifen sich noch immer genug Spielerinnen und Spieler die Cowboystiefel über und ziehen mit ihren galoppierenden Gefährten durch die Prärie.

Dafür, dass ihnen dabei so schnell nicht langweilig wird, sorgen vor allem Inhalte aus der Community, die etwas frischen Wind in den Western blasen. So auch dieses Mal, denn vor allem mit den teilweise riesigen Erweiterungen, die zahllose Spielstunden versprechen, wird Rockstars Blockbuster neues Leben eingehaucht.

Red Dead Redemption 2: Komplett kostenlos – Mächtige Mod verspricht fast 40 neue Missionen

Völlig gleich, ob ihr gerade noch euren ersten Ausritt in den Weiten von Red Dead Redemption 2 wagt oder ihr zum alten Eisen gehört, das schon zahllose Spielstunden im Herzen Amerikas während des Beginns des modernen Zeitalters verbracht habt: Mit den richtigen Mods könnt ihr euer Westernabenteuer noch einmal gehörig aufpeppen. Vor allem, wenn ihr zu jenen Veteraninnen und Veteranen zählt, die jede Ecke erkundet und jeden Stein schon drei Mal umgedreht habt, dürfte es euch nach etwas Abwechslung dürsten.

Leider bleibt diese seitens der Entwicklerinnen und Entwickler von Rockstar bislang aus, denn weder offizielle DLCs, noch eine Fortsetzung des von Kritik wie Fans gleichsam gefeierten Games ist angekündigt. Glücklicherweise haben Moddende wie der in der Szene bekannte Shtivi zusammen mit LonesomeBullboy die Satteltaschen prall gefüllt mit frischem Futter, das ihr euch mit der kostenlosen Replayable Bounties Expansion via NexusMods auf die Platte ziehen könnt.

Auch spannend: Red Dead Redemption 2: Das gibt es jetzt komplett kostenlos – aber nur noch für kurze Zeit

Die Mod fügt ganze 39 neue Bounties, die es für euch im Story-Modus von Red Dead Redemption 2 einzuheimsen gilt, hinzu. Die meisten von ihnen basieren dabei auf dem Bounty-System, das ihr bereits aus dem ersten Teil kennen könntet. Manche haben ganz eigene, einzigartige Storys im Gepäck, sodass ihr keine stupiden Copy-Paste-Missionen ohne Substanz fürchten müsst. Satte sechs Kopfgeldaufträge für jede Stadt sind verfügbar, mit Ausnahme von Armadillo. Habt ihr einen Auftrag abgeschlossen, erscheint der nächste nach sechs vergangenen Ingame-Stunden.

Wie der Titel der Mod bereits durchscheinen lässt, könnt ihr die Aufträge auch wiederholen, sodass ihr quasi einen endlosen Loop aus verschiedenen Kopfgeldjagden zur Auswahl habt. Shtivi empfiehlt darüber hinaus, sich den Bounties erst nach dem Abschluss der Hauptgeschichte zu widmen – zwingend erforderlich ist dies allerdings nicht. Einziger Wermutstropfen: Die Replayable Bounties Expansion ist lediglich auf dem PC verfügbar, Konsoleros gucken also in die Röhre. Und auch ein anderer Umstand frustriert aktuell die Fans von Red Dead Redemption 2, die ihrem Unmut jedoch humorvoll gegenübertreten.

Quellen: NexusMods