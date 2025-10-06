Red Dead Redemption 2: Riesiges Grafik-Update könnte kurz bevorstehen – „Würde es sofort neu installieren“

Seit Jahren warten Fans von Red Dead Redemption 2 vor allem auf eine Nachricht von Rockstar Games: die Ankündigung eines Nachfolgers. Die wird aber wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang auf sich warten lassen, aber ganz in Einsamkeit soll das Western-Epos nicht sterben.

Zumindest haben das zahllose Gerüchte in der Vergangenheit versprochen, die stets ein Next-Gen-Update oder zumindest einen Release für die Nintendo Switch 2 in Aussicht gestellt haben. Beides ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Jetzt schöpfen Fans aber neue Hoffnung.

Zugegeben klingt die Hoffnung etwas dünn, auffällig ist das Verhalten von Rockstar Games trotzdem. Denn zum ersten Mal seit 2019 hat das Studio aus dem Nichts Änderungen an der Steam-Produktseite von Red Dead Redemption 2 vorgenommen.

Statt die zahllosen Spiel des Jahres-Auszeichnungen in den Vordergrund zu stellen, umreißt die Überarbeitung jetzt kurz die Prämisse. „Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang sind auf der Flucht. Während Bundesagenten und Kopfgeldjäger ihnen auf den Fersen sind, müssen sie sich raubend, stehlend und kämpfend den Weg durch das Herz Amerikas bahnen, um zu überleben“, so der Text seit dem 3. Oktober.

So weit, so relativ unspektakulär. Wäre da nicht der Umstand, dass diese Anpassung aus der Reihe tanzt. Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder Rockstar wollte einfach nur mal bisschen frischen Wind einstreuen oder aber, die Produktseite wird renoviert, um einer kommenden Enhanced Edition von Red Dead Redemption 2 Platz einzuräumen.

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Für Letzteres spricht zumindest, dass die Gerüchteküche rund um eine technisch erweiterte beziehungsweise verbesserte Version noch längst nicht zugefroren ist. Zudem nähert sich der siebte Geburtstag des Open World-Abenteuers, welches am 26. Oktober 2018 erstmals für die PlayStation 4 und Xbox One das Licht der Welt erblickt hat.

Zeitlich würde es also wie der Revolver zum Cowboy passen, rund um jenen Tag ein entsprechendes Update oder eine Neuauflage anzukündigen oder gar direkt zu veröffentlichen. Bestätigt ist das jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dementsprechend herrscht bei Fans einerseits Hoffnung („Ein 60-FPS-Patch für die Konsole würde mich dazu bringen, das Spiel sofort neu zu installieren„), andererseits Skepsis („Das wurde schon dutzende Male behauptet. […] Ich falle nicht noch einmal darauf rein“).

Was bleibt? Tee trinken und abwarten – besonders bei den aktuell kühlen Temperaturen gar keine so schlechte Idee. Oder alternativ mit Grafik-Mods bei Red Dead Redemption 2 auf eigene Faust nachbessern.

Quelle: Insider Gaming, Redddit / @Whornz4, @therealyittyb