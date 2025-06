Red Dead Redemption 2: Spieler stirbt tragischen Tod und Steam ist schuld – „gottverdammt“

Der wilde Westen von Red Dead Redemption 2 besitzt viele Tücken, an denen Cowboys und -girls ihr Leben lassen können: Von feindlich gesinnten Revolverheld*innen niedergeschossen werden zum Beispiel, vom Zug überfahren – oder vom Krokodil gefressen.

Letzteres ist nun auch einem Spieler oder einer Spielerin passiert, der oder die allerdings nicht selbst Schuld an dem Malheur trägt. Denn eigentlich hatte er oder sie das gefräßige Reptil gut im Visier und den Finger schon am Abzug, bis sich dann eine gewisse PC-Anwendung eingeschaltet und alles versaut hat. Der Übeltäter heißt Steam.

Red Dead Redemption 2: Steam wirft Spieler*in Krokodil zum Fraß vor

Red Dead Redemption 2 fühlt sich ziemlich wohl auf Steam, schließlich kommt Rockstars Open World-Ritt dort auf fast 700.000 Bewertungen, von denen satte 91 Prozent positiv sind. Doch ausgerechnet Valves Distributionsplattform hat einer Person nun bei der Krokodiljagd das Leben gekostet – wie passt das zusammen? Schuld ist das Steam Overlay, genauer gesagt die Tastenkombination, mit der ihr dasselbige aufruft.

Ganz schön fies, wenn Kroko und Steam zusammenarbeiten:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So erging es eben auch Reddit_Nutzer*in Jack1e_4: Weil die ersten Schüsse auf das Biest nicht gereicht haben, um es niederzustrecken, nimmt er oder sie noch einmal die Beine in die Hand, um Abstand zu gewinnen – und drückt dabei Shift (zum Sprinten) und Tab (zum Öffnen des Waffenmenüs). Nur blöd, dass die beiden Tasten zusammen auch das Steam Overlay aktivieren, wodurch Jack1e_4 kurz die Kontrolle über Arthur Morgan verliert und dem Reptil zum Opfer fällt.

Was könnt ihr dagegen tun?

Das Missgeschick seht ihr im oben eingebetteten Video und findet in den Kommentaren darunter dann auch gleich Tipps, wie ihr ein ähnliches Schicksal vermeidet. Passt dazu einfach die Tastenbelegung für das Steam Overlay an, schließlich sind diese beiden Kommandos in schneller Abfolge nicht nur in Red Dead Redemption 2 an der Tagesordnung.

Immerhin spielbar auf dem Steam Deck:

Das Programm deshalb gleich komplett abzustellen ist zwar eine Möglichkeit, hier treffen die Meinungen aber aufeinander, denn Nutzer*in ThePrussianGrippe findet das Ganze in Open World-Titeln beispielsweise ziemlich nützlich.

Eine weitere Möglichkeit: Legt die Tastatur einfach beiseite und spielt Red Dead Redemption 2 mit dem Controller. Es soll zwar Spieler*innen geben, die es bevorzugen, mit der Maus zu zielen, aber hey – so hättet ihr wenigstens das Tastenproblem gelöst! Falls ihr den Western-Hit derweil in einem neuen Licht erstrahlen lassen wollt, könnte euch diese Gratis-Mod für Red Dead Redemption 2 gefallen.

Quelle: Red Dead Redemption 2 auf Steam, Reddit /@Jack1e_4, ThePrussianGrippe