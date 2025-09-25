Red Dead Redemption 2: Ist das die Bestätigung zum Switch 2-Release? Fans können weiter hoffen

Schon seit einigen Monaten, spätestens jedoch, seitdem klar ist, was die Nintendo Switch 2 so auf dem Kasten hat, wird zu einer möglichen Portierung von Red Dead Redemption 2 für die Hybrid-Konsole gemunkelt.

Rockstars Action-Adventure von 2018 gilt nach wie vor als einer der besten Vertreter seines Genres und würde auf der Nintendo-Konsole sicherlich noch einmal neue Felder erschließen. Dass dieser Fall tatsächlich eintreten könnte, ist Inhalt eines Posts, den ein bekannter Interviewer kürzlich abgesetzt hat.

Mehrere Entwickler sitzen derzeit an Red Dead Redemption 2 für die Switch 2

Viele Fans hatten wohl erwartet, dass eine Ankündigung für Red Dead Redemption 2 für die Nintendo Switch 2 in der letzten Nintendo Direct erfolgen würde. Diese befasste sich nun aber ausschließlich mit den hauseigenen Marken der japanischen Spieleschmiede. Ohnehin wäre die Ankündigung eines Rockstar-Titels in diesem Rahmen sehr ungewöhnlich, schreibt der bekannte Interviewer von Spieleentwickler*innen Reece Reilly auf Twitter.

Der Post hier im Wortlaut:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rockstar hätte es nicht nötig, eines seiner Spiele im Rahmen einer Showcase eines anderen Entwicklers vorzustellen, so Reilly. „Sie werden es aus dem Nichts heraus ankündigen, so wie frühere Spiele auf der Switch.“ Nintendo würde Rockstar mehr brauchen als es andersherum der Fall sei. Dass das Western-Action-Adventure jedoch für die neue Konsole kommen wird, ist laut Reilly in Stein gemeißelt, auch wenn sich beide beteiligten Großkonzerne darüber ausschweigen.

Lesetipp: Mysteriöses 7er-Rätsel um die Nintendo Direct

„Red Dead Redemption 2 [für die Switch 2] wird kommen“, so Reilly weiter. „Ich habe buchstäblich mit acht Entwickler*innen darüber geredet, dass sie derzeit an dem Spiel arbeiten, also bleibt ruhig: Es wird irgendwann kommen.“ Da aber sowohl Rockstar als auch Nintendo „extrem verschwiegen und obsessiv bezüglich Qualität“ seien, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema mit äußerster Vorsicht behandelt wird.

So lange es jedoch keine offizielle Ankündigung für Rockstars Western-Abenteuer für die Switch 2 gibt, müssen Fans auf andere Plattformen zurückgreifen. Auf dem PC könnt ihr für Red Dead Redemption 2 sogar auf schicke Mods zählen.

Quelle: Twitter / kiwitalkz