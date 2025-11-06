Red Dead Redemption 2: Rockstar verschenkt schickes Outfit – aber ihr dürft nicht zu lange warten

Im Vergleich zu einem GTA 5 erhält Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games in der Regel etwas weniger Liebe. Dennoch spendiert das Studio dem Western-Epos von Zeit zu Zeit neue Inhalte oder besondere Aktionen – so auch in diesen Tagen.

Während wir in Deutschland im November nicht unbedingt viel zu feiern haben, bereiten sich die USA auf das Thanksgiving-Fest vor. Dementsprechend dürft ihr euch im Multiplayer-Modus Red Dead Online darauf einstellen, unter Truthähnen Angst und Schrecken zu verbreiten. Als Belohnungen winken ein paar nette Boni und ein schickes neues Outfit.

Red Dead Redemption 2: Mehr Geld für Truthahn – aber nur für kurze Zeit

Wer bereits in der Vergangenheit dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2 einen Besuch abgestattet hat, weiß über die verschiedenen Berufe Bescheid. Je nach gewählter Tätigkeit kann schon mal ordentlich Zeit draufgehen, um diese auf eine entsprechend hohe Stufe zu bringen. Im November geht es nun schneller – zumindest für die Rolle als Händler.

Im gesamten Monat bekommt ihr nämlich für perfekte Tierkadaver, Pelze, Felle und Häute die doppelte Menge an Händlermaterialien. Zudem gibt es ebenso 100 Prozent mehr RDO-Dollar, generelle Erfahrungspunkte und Rollen-Erfahrungspunkte, falls ihr entsprechende Händleraufträge abschließt.

Lesetipp: Für RDR 2 könnt ihr ein tierisches Grafik-Upgrade laden

Falls euch aber vor allem Federvieh ein Dorn im Auge ist, reibt euch schon einmal die Hände. Vom 25. November bis zum 1. Dezember bekommt ihr bei jedem Fleischer den zehnfachen Preis für den Verkauf von Truthahn-Materialien ausgezahlt. Damit lässt sich die Hauskasse garantiert ein wenig aufbessern – falls ihr in letzter Zeit etwas zu viel für neue Kleidung in Red Dead Redemption 2 ausgegeben habt.

Kostenloses Outfit abstauben

Wo wir schon beim Thema Klamotten sind: Ein bestimmtes Set könnt ihr diesen Monat sogar völlig gratis abstauben. Es handelt sich um das Rexroad-Set, welches in der Vergangenheit lediglich Teil des Outlaw Pass 2 gewesen ist. Falls ihr dieses verpasst habt, ist nun eure Chance gekommen. Ihr müsst dafür nur folgende Aufgaben im November erledigen:

Einloggen als Stufe 20-Händler. – Rexroad-Mantel

– Rexroad-Mantel Alle täglichen Händler-Herausforderungen abschließen. – Rexroad-Hose

– Rexroad-Hose Einen Händler-Verkauf abschließen. – Rexroad-Stiefel

– Rexroad-Stiefel Am Free Roam-Event Handelsroute teilnehmen. – Belcourt getönte Brille

– Belcourt getönte Brille Einen Gegenstand am Lagerfeuer herstellen. – Rexroad-Shirt und Weste

Zusätzlich gibt es noch die folgenden wöchentlichen Herausforderungen, die euch weitere Teile des Sets kostenlos ins Lager senden:

4. bis 10. November: Spielt eine beliebige Aktivität mit einer bestehenden Posse, um eine Schatzkarte von Citadel Rock zu erhalten.

Spielt eine beliebige Aktivität mit einer bestehenden Posse, um eine Schatzkarte von Citadel Rock zu erhalten. 11. bis 17. November: Schließt insgesamt fünf tägliche Herausforderungen ab, um einen Rabatt von acht Goldbarren auf Rollengegenstände zu erhalten.

Schließt insgesamt fünf tägliche Herausforderungen ab, um einen Rabatt von acht Goldbarren auf Rollengegenstände zu erhalten. 18. bis 24. November: Schließt einen Händlerverkauf ab, um eine Schatzkarte von Bluewater Marsh zu erhalten.

Schließt einen Händlerverkauf ab, um eine Schatzkarte von Bluewater Marsh zu erhalten. 25. November bis 1. Dezember: Loggt euch in der Thanksgiving-Woche ein, um das Rexroad-Bandana, den Rexroad-Hut und 50 Pfeile für Kleinwild zu erhalten.

Außerdem hat Rockstar mit der Community ein separates Outfit zusammengestellt, dessen Einzelteile ihr ebenso diesen Monat kostenlos bei den Händler*innen von Red Dead Redemption 2 bekommt. Alle Einzelheiten dazu findet ihr auf der Spielwebseite.

Wer hingegen auf der Suche nach komplett neuen Inhalten ist, muss sich bei Red Dead Redemption 2, wie schon in der Vergangenheit, ziemlich in Geduld üben. Der Erfinder der Western-Reihe hat inzwischen verraten, dass er ein Red Dead Redemption 3 lieber niemals zu Gesicht bekommen würde.

Quelle: Rockstar Newswire