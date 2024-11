Red Dead Redemption 3: Aktueller Verkaufsschlager auf Steam macht Fortsetzung sehr wahrscheinlich

Neben GTA hat Rockstar bekanntermaßen mit Red Dead Redemption einen weiteren Franchise-Riesen in der Garage geparkt – oder eher: im Stall stehen. Aber egal, welches Sprachbild ihr am Zaumzeug zieht: Auch der fast 15 Jahre später nachgeschobene Release zum ersten Red Dead Redemption für den Heimcomputer war für den Publisher Take-Two ein Gewinn – ganz geldwert gesprochen.

Denn der Herausgeber solcher namhaften Reihen wie Grand Theft Auto, Max Payne oder eben Red Dead Redemption, hat jüngst seine Verkaufszahlen geteilt. Der öffentlich gemachte Finanzbericht gewährt nun Einblicke dazu, wie profitabel (oder eben nicht) etwa die Western-Spiele mit Open World für den Publisher waren. Spoiler-Alert: Wenn es nach den nackten Zahlen geht, wäre Take-Two vermutlich gut beraten, spätestens nach der Veröffentlichung von GTA 6 Rockstar an einem Red Dead Redemption 3 schrauben zu lassen. Mit Betonung auf „vermutlich“.

Red Dead Redemption 3: Die Zahlen sprechen für einen Teil drei – oder?

„Von Red Dead Redemption 2 wurden bisher 67 Millionen Exemplare verkauft“, schreibt ein auf Dev Rockstar Games und Publisher Take-Two Interactive spezialisierte Twitter-Account – und ergänzt: „Über zwei Millionen Einheiten [von Red Dead Redemption 2] wurden in den letzten drei Monaten verkauft“. Und wie Insider Gaming berichtet, hat sogar die „gesamte Red Dead Redemption-Reihe bis heute mehr als 92 Millionen Mal verkauft“. Und auch die jüngste Veröffentlichung des Originals auf Steam, konnte wieder zahlreiche Spieler*innen anlocken – erzählen auch unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Game Rant.

Um pure Zahlen etwas in Relation zu setzen, hilft die Information, Red Dead Redemption 2 sei „der am zweitbesten verkaufte Titel der letzten sechs Jahre in den USA“. Das verwundert insofern nicht, da der 2018 erschienene zweite Teil seinerzeit glänzende Testwertungen einfahren konnte – und auch in unserer damaligen Review kamen wir zu dem Schluss „Red Dead Redemption 2 ist ein bemerkenswertes Abenteuer“, was uns eine fürstliche 9.5er-Testnote wert war.

Während sich 92 Millionen verkaufte Einheiten erstmal beeindruckend anhören, verblassen diese Zahlen neben den verkauften Exemplaren, die der fünfte Teil einer anderen, großen Rockstar-Reihe bis dato verbuchen konnte: GTA 5 alleine konnte weltweit über 200 Millionen Einheiten verkauft – wie Angaben von Take-Two Interactive zu entnehmen ist. Naheliegenderweise werden also unter dem Dach von Take-Two aktuell vermutlich jegliche Ressourcen gebündelt, um GTA 6 zu einem möglichst perfekten Titel zu machen.

Kommt nach GTA 6 ein Red Dead Redemption 3 dran?

Oder, um es in die Worte von Geschäftsführer Strauss Zelnick zu gießen, möchte man mit GTA 6 „ein Erlebnis schaffen […], was niemand zuvor gesehen hat“. Dass man sich bei Take-Two und Rockstar also mindestens mittel- oder langfristig, irgendwann nach dem Release von GTA 6, auf die Entwicklung eines Red Dead Redemption 3 einschießen wird, wirkt erstmal nicht völlig abwegig.

Zumal der vor allem im Marvel-Kosmos bekannte Twitter-Nutzer MyTimeToShineHallo bereits im September letzten Jahres davon verkündete: „Red Dead Redemption 3 befindet sich offiziell in der Mache“. Wirklich stichhaltig war die damalige Behauptung indes nicht. Überhaupt: Ein Release eines dritten Cowboy-Kapitels wäre vor dem Jahr 2030 eher unwahrscheinlich. Aber warten wir’s ab, wohin die Rockstars im Take-Two im Sattel zukünftig galoppieren werden.

Bis wir wieder in den Wilden Westen einreiten, könnt erstmal vergleichen, ob das erste Red Read Redemption auf PC, Xbox 360 oder doch Nintendo Switch besser aussieht. Und wer schon die Hand am Revolver hat, kann sich zudem mit nützlichen Cheats gerüstet der amerikanisch-mexikanischen Grenze nähern.

