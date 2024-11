Red Dead Redemption im ultimativen Grafik-Duell: PC schießt scharf gegen Konsolen

Nach fast 15 Jahren ist tatsächlich eingetroffen: Das erste Red Dead Redemption auf dem PC. Wer den modernen Western-Klassiker damals auf PlayStation 3 oder Xbox 360 verschlafen hat, kann jetzt auf dem Heimcomputer in den Sonnenuntergang reiten – oder auf Kopfgeldjagd gehen, Bandenverstecke ausräuchern oder einfach die offene Spielwelt auf dem Klepper bereisen.

Wer sich ziemlich zügig mit eigenen Augen davon überzeugen möchte, inwiefern die jüngst veröffentlichte PC-Version im Vergleich zu den Konsolen-Pendants einen Sprung getan hat, sollte sich ein neues Vergleichs-Video angucken. Das YouTube-Video stellt die PC-Version von Red Dead Redemption gegen dasselbe Spiel auf der Xbox 360 respektive Nintendo Switch. Könnt ihr Unterschiede erspähen?

Red Dead Redemption ist zurück auf dem PC – und mit einem Vergleichs-Video zu Xbox 360 und Nintendo Switch

Wichtige Bemerkung vorab: Red Dead Redemption sieht jetzt, im Jahr 2024 auf Steam, nahezu identisch aus wie damals auf Xbox 360 & Co. Einen grafischen Höhenflug dürft ihr mit diesem Vergleichsvideo also nicht erwarten. Worauf ihr euch hingegen im Verlauf des fast viertelstündigen YouTube-Videos gefasst machen dürft, sind altbekannten Schauwerte aus dem fiktionalisierten, US-amerikanischen Westen des Jahres 1911.

Unserer subjektiven Einschätzung nach werden die marginalen, grafischen Unterschiede, wenn, dann nur im direkten Vergleich augenfällig – wie eben in diesen Bewegtbildern. Also, auf geht’s nach New Austin, West Elizabeth und Lemoyne:

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video diskutieren die Nutzer*innen über die Schauwerte des ersten Red Dead Redemption, welches ursprünglich im Jahr 2010 seinen Release feierte. Wie weit die Meinungen zu den Schauwerten der verschiedenen Plattformen auseinandergehen, belegen alleine die Antworten auf die Frage des Video-Uploaders. Dieser stellt die simple Frage: „Welche ist die beste Version?“ – und die Antworten lauten zugleich „PC“, „Nintendo Switch wegen der Tragbarkeit“ und „Ich denke, Xbox 360, denn es sieht am besten aus und keine Details fehlen“. Also, gibt es wirklich keine Version, die um eine grafische Nasenlänge gewinnt?

Was denkt die Community zu der Grafik aus dem ersten Red Dead Redemption?

Wer in den übrigen Kommentaren nach einem eindeutigen Konsens sucht, wird kaum fündig. Immerhin trifft ein Nutzer eine anscheinend scharfsichtige Beobachtung, wenn er schreibt: „Was mir auffällt, […], sind leicht verbesserte Texturen und Dreingaben wie mehr Staub oder subtile Änderungen bei der Lichtsetzung. Außerdem sehen in der Switch-Version einige Schatten, wenn auch nicht alle, schärfer aus verglichen mit anderen Versionen“.

Viele pflichten jedoch – und dafür stehen 35 Daumen hoch unter dem Kommentar – bei allen Detailbeobachtung einer Feststellung wie „Meiner Meinung nach unterscheiden sich die Versionen überhaupt nicht“ bei. Vielleicht bringt es aber abseits aller Grafik-Vergleiche eine Wortmeldung wie diese auf den Punkt, wenn ein Spiel wie Red Dead Redemption stark verspätet doch noch auf dem PC erscheint: „Es ging nie darum, dass es „besser“ ist. Es ging immer darum, es wieder spielen zu können“, schreibt ein Nutzer unaufgeregt.

Apropos wertende Aussagen: Um zu erfahren, ob die Portierung von Red Dead Redemption für den PC auch noch im Jahre 2024 ordentlich Sporen gibt, galoppiert geschwind an unserem Test vorbei – dort drüben, gleich hinter dem Schuh des Manitus.

