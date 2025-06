Red Dead Redemption: Neuer Fan-Release krempelt den Rockstar-Knüller um – „Das ist unglaublich!“

Dass die Fan-Communitys zu großen Spielreihen niemals müde wird, originelle Modifikationen aus dem Boden zu stampfen, dürfte niemanden verblüffend. Beispielsweise die Mod FiveM gestattet es euch, GTA 5 im Multiplayer auf eigenen Servern zu spielen. In eine ähnliche Kerbe schlägt Multi Theft Auto für GTA: San Andreas. Ebenfalls um einen beliebten Rockstar-Titel geht es bei einer jetzt veröffentlichten Mod –und zwar das erste Red Dead Redemption.

Die RDRMP – Multiplayer Mod schickt sich an, euch eine ähnliche Spielerfahrung zu bieten wie eben genannte Fan-Mods für Grand Theft Auto. Und während die Installation unkompliziert vonstattengehen dürfte, ihr die Kreation kostenfrei auf eure Festplatte schubst, gibt es doch einen nicht zu ignorierenden Vorbehalt …

Neue Multiplayer-Mod für Red Dead Redemption veröffentlicht

RDRMP befindet sich aktuell nämlich noch in der Alpha-Phase. Dementsprechend ist das Ganze vorerst unausgegoren, reift aktuell in einem experimentellen Zwischenstadium. Davon unbeeindruckt zeigen sich die Spieler*innen in der Kommentarspalte von Nexus Mods jedoch hellauf begeistert. Wortmeldungen wie „Das ist unglaublich!“, „Großartige Arbeit!“oder „Sieht vielversprechend aus!“ prägen das Stimmungsbild. Im Grunde könnt ihr das, was Nutzer*in K3rhos auf der Modding-Plattform zum Download anbietet, als freie Spielwiese verstehen.

Denn mit RDRMP zieht ihr einen eigenen Server hoch, legt eigenmächtig die Art des Spiels fest, oder könnt sogar eigene Gameplay-Bauteile unterbringen. Dennoch solltet ihr, wie gesagt, kein ausgereiftes Produkt erwarten. Für den Moment bleibt abzuwarten, ob diese Modifikation für das erste Red Dead Redemption jemals die Professionalität oder Anhänger*innenschaft eines FiveM oder Multi Theft Auto erreichen wird.

Lesetipp: Red Dead Redemption für Monkey Island-Fans

Für wen sich die Fan-Mod eigenen könnte

Habt ihr den Rockstar-Klassiker im Wilden Westen jedoch schon mehrmals von Anfang bis Ende durchgespielt, und noch immer nicht genug von Feuergefechten, treuen Kleppern und Wildwest-Feeling? Seid zudem einem Mehrspieler-Erlebnis nicht abgeneigt? Dann könnt ihr das Lasso getrost Richtung RDRMP auswerfen.

Immerhin die Download-Größe des Installers ist mit fliegengewichtigen 614 Kilobyte mehr als schlank. Genug Platz auf eurer Festplatte dürfte vermutlich vorhanden sein. Bleibt nur die Frage, ob ihr geduldig genug seid, euch durch die Kinderkrankheiten dieser frühen Version zu quälen – und einem K3rhos mit Feedback fleißig weiterzuhelfen. Oder ihr entdeckt stattdessen lieber das neue Red Dead Redemption unter den Soulslikes auf Steam.

